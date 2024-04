Arne Slot bij Liverpool? Lang niet iedereen ziet dat zitten: 'Het is net als met Erik ten Hag'

Arne Slot lijkt van Feyenoord naar Liverpool te gaan. Voor Engelse media is de trainer uit Bergentheim eigenlijk nog een grote onbekende. In de voetbalprogramma's leggen ze Slot op de weegschaal: kan hij dit wel aan?

Op de zender beIN Sports nam onder meer oud-prof en presentator Andy Gray het woord over Slot, die Feyenoord vorig seizoen naar de Nederlandse titel leidde en dit seizoen de nationale beker binnen sleepte. Gray wantrouwt de lofuitingen aan het adres van Slot, want hij heeft zulke riedeltjes twee jaar geleden ook gehoord, toen Erik ten Hag Ajax verliet voor Manchester United.

Erik ten Hag

Ten Hag zou wel even aanvallend voetbal, veel druk vooruit en veel goals leveren bij The Red Devils. Dat liep anders. Gray zegt: "Het is exact dezelfde omschrijving die Manchester United-fans kregen van Erik ten Hag en hij heeft het tot nu toe ook niet laten zien. Als je me twee weken geleden dertig keer had laten raden wie Jürgen Klopp zou opvolgen, had ik Slot nog niet genoemd."

Nederlanders in de Premier League

Presentator Richard Keys sloot zich aan bij Gray. Hij heeft gewoonweg geen vertrouwen in Nederlanders: "Ik kan je geen Nederlandse trainer noemen die is geslaagd in de Premier League. Misschien Hiddink of Van Gaal, maar niemand die over een lange periode succes heeft gehad. Arne Slot is een vermomde Erik ten Hag."

Ex-keeper Peter Schmeichel, die furore maakte bij Manchester United, is ook al niet zo hoopvol gestemd. "Feyenoord staat nu negen punten achter op PSV, is dat nou zo geweldig", is zijn oordeel.

