Nederlands elftal op speciaal deel van Schiphol geland: niet alle spelers mee en geen gezwaai naar fans

Het Nederlands elftal is weer terug in het land. De staf en spelers zijn tegen 14.00 uur geland op Schiphol-Oost. Daar zijn ze in twee bussen vertrokken richting een plek vanwaar iedereen z'n eigen weg gaat.

Op Schiphol-Oost landen veel privévliegtuigen. Een voordeel voor de spelers van Oranje is dat ze vaak niet door de drukke aankomsthal naar de bagageband hoeven. Bij het 'speciale deel van Schiphol keken enkele tientallen mensen toe toen het Nederlands elftal arriveerde. Veel kregen de toeschouwers echter niet te zien en de spelers zwaaiden niet naar ze.

Niet iedereen mee

Niet alle spelers vlogen mee naar Nederland. Een deel is volgens de KNVB vanuit Duitsland naar andere bestemmingen gereisd. Bondscoach Koeman en zijn spelers hebben in Wolfsburg wel allemaal afscheid genomen van het personeel van het Ritz-Carlton Hotel, waar ze precies een maand zijn gebleven. Oranje meldde zich op 11 juni in het luxe onderkomen en vertrok er vandaag (11 juli) weer.

Halve finale Nederland - Engeland

Het Nederlands elftal verloor woensdagavond van Engeland in de halve finales van het EK. De ingevallen Ollie Watkins schoot de Engelsen na een veelbesproken wedstrijd in de negentigste minuut naar de finale. Spanje is zondag de tegenstander van Engeland in de finale in Berlijn.

Tijd voor vakantie

In tegenstelling tot een WK is er op het EK geen strijd om het brons. De zogeheten troostfinale wordt dus niet gespeeld, Na een lang seizoen is het dus eindelijk tijd voor vakantie voor de Oranje-internationals. Dat zullen ze ongetwijfeld samen met hun vriendin of vrouw doen. zij waren tijdens het EK ook veelvuldig in beeld.

