Niets dan lof voor gewaagde uitspraken Robin van Persie bij Feyenoord: 'Ik vind dat zó fijn'

Robin van Persie heeft de lat hoog gelegd bij Feyenoord. Nog voordat hij weet hoe de transferperiode eruit gaat zien, spreekt hij uit dat hij voor het kampioenschap wil gaan. Dat kan op veel lof rekenen, maar ook kritiek: hij zou zichzelf onnodig veel druk opleggen. Dat vind Robert Maaskant onzin, zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Als traditionele top-3 club is het misschien juist niet gek dat Robin van Persie zulke uitspraken doet, daar iedereen verwacht dat de drie grootste clubs altijd voor het kampioenschap gaan. Dat vindt Robert Maaskant ook. "Dat vind ik ook met de beker. Dat had ik bij RBC Roosendaal een keer. De pers vroeg aan mij Wat wil je eigenlijk? De beker winnen, zei ik toen. Keken ze mij allemaal raar aan!"

Beluister de negentiende aflevering van De Maaskantine

'Je wil toch altijd winnen?'

Daar begrijpt Maaskant dus niks van. "Je gaat toch niet mee doen om niet te winnen?" Daarom is hij blij met de uitspraken van Van Persie. "Ik hou wel van een trainer die dat gewoon zegt, die ballen heeft. We hebben toch ook allemaal lopen zeiken op Francesco Farioli?", doelende op de uitspraken van de vertrokken Italiaan. "Die riep vijf wedstrijden voor het einde nog steeds neit dat hij voor het kampioenschap ging, dat heeft meegespeeld in de hoofden van de spelers."

Je moet het gewoon uitspreken, vindt Maaskant. "Bijstellen kan altijd, als het niet lukt." Maar zelfs daar hoeft Van Persie zich met Feyenoord geen zorgen om te maken, denkt Maaskant. 'Je hoeft niet de beste te zijn, dat wordt Feyenoord ook niet. Maar ze kunnen wel de fitste ploeg worden, of de hardste. De ploeg die de beste counter speelt of de ploeg met de meeste doelpunten uit dode spelmomenten zijn."

Beluister De Maaskantine

In de negentiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom de proflicentie van Vitesse. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de beste kandidaat om Farioli op te volgen, spreekt hij over de toekomst van Mo Ihattaren en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.