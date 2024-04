Noorse spits gaat masturberen op eigen wereldgoal en zorgt daarmee voor gemengde reacties

Rosenborg BK kwam maandag in actie tijdens de eerste speelronde van de Noorse competitie. Spits Ole Sæter kreeg alle aandacht op zich gericht door zijn opvallende interview na afloop van de wedstrijd.

Als invaller was Sæter van grote waarde door als invaller na 65 minuten de openingsgoal te maken tegen Sandefjord (2-0 overwinning). De 28-jarige spits scoorde op fraaie wijze door vanaf twintig meter met een harde knal de bal in de kruising te schieten. Toch ging het na de wedstrijd niet over zijn wereldgoal maar over zijn reactie na afloop.

Toen Ole Sæter na afloop bij TV 2 werd gevraagd naar zijn goal, antwoordde de Noor: "Hij was heerlijk, maar ik kan hem mij niet goed herinneren. Ik ga hem zo thuis nog een aantal keer bekijken. Telefoon in mijn linkerhand, lul in mijn rechterhand. En dan ga ik genieten, het wordt laat vanavond."

Quotekanon

Rosenborg speelde maandag overdag waardoor er veel kinderen aan het kijken waren. Om die reden waarschuwde de verslaggever van TV 2 de voetballer direct om rekening te houden met zijn reactie.

Toch kon ploeggenoot Ole Selnæs wel de lol ervan inzien. "Ik hoorde al geruchten in de kleedkamer. Daar heb ik ook gezegd tegen de jongens dat hij eerst een halfuur moeten afkoelen in de kleedkamer voordat hij naar de interviews wordt gestuurd."

In het verleden maakte de Noorse spits het vaker bont, maar nu bereikte het quotekanon een nieuw hoogtepunt. Of hij deze keer te ver was gegaan? "Het hangt ervan af of je zestien jaar of ouder bent of niet", reageerde hij tegenover VG. "Als iemand het kwetsend vond, bied ik mijn excuses aan. Maar zo ben ik nu eenmaal."