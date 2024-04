Adidas stopt verkoop Duitsland-shirt met rugnummer 44 vanwege gelijkenis met SS-logo

Het tenue van Duitsland met rugnummer 44 zal niet meer worden verkocht. Het ontwerp van het cijfer vier zou te veel lijken op een S, zoals in het logo van de Schutzstaffel, beter bekend als de SS. Adidas heeft daarom besloten het shirt met nummer 44 uit de verkoop te halen.

"We zullen de verkoop van nummer 44 zo snel mogelijk blokkeren", aldus Adidas. "Ons merk staat voor diversiteit en inclusiviteit an als bedrijf verzetten we ons actief tegen vreemdelingenhaat, antisemitisme, geweld en haat in welke vorm dan ook. Pogingen om verdeeldheid of uitsluiting te bevorderen maken geen deel uit van onze waarden als merk en we verwerpen elke suggestie dat dit onze bedoeling was."

Nazi-termen zoals Führer of Hitler zijn al langer geblokkeerd in de webshop van Adidas online shop omdat ze niet voldoen aan de Adidas richtlijnen voor personalisatie. Hoewel er geen speler speelt met rugnummer 44, kon je deze wel bestellen op de website van Adidas.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team's shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler's 'Schutzstaffel'



Adidas spokesman Oliver…

Duitsland gaat verder met Nike

Eerder deze maand werd bekend dat Duitsland vanaf 2027 niet meer in shirts van Adidas gaat spelen. De Duitsers stappen over naar Nike. Zij deden een beter aanbod bij de Duitse bond.

Er was na die bekendmaking nog ophef in Duitsland over de overstap. De samenwerking met het kledingmerk uit Herzogenaurach was langdurig, succesvol en smaakte op zich naar meer. Het aanbod van Nike was echter vele malen beter dan dat van Adidas. "Zelfs als de DFB hoe dan ook door wilde gaan met Adidas, dan zou dat op basis van de beschikbare aanbiedingen niet mogelijk zijn geweest", legde financiele topman van de DFB, Stephan Grunwald uit.