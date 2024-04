Etienne Vaessen kiest voor interlandcarrière bij Suriname: 'Mijn vaders achternaam is Burnet'

Etienne Vaessen wordt international... van Suriname. En nee, dit is geen 1 april-grap. Vaessen kan in juni zijn debuut maken voor Natio. Dat komt omdat Vaessen voor een kwart Surinaams is. De keeper van RKC moet de concurrentiestrijd aangaan met Warner Hahn, nu keepend bij Kyoto Sanga in Japan.

Hoe zit het dan met het Surinaamse bloed dat door de aderen van Vaessen stroomt? "Mijn opa is geboren in Paramaribo, mijn vader is half Surinaams. Ik dus een kwart, dat is het minimale wat nodig is, wil je voor Suriname uit kunnen komen", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. Vaessen dacht er een paar jaar geleden al aan om voor het land uit te komen, maar liet het toen. "Nu kwamen Henk Fraser en Iwan Redan (beiden van Surinaamse afkomst, red.) naar me toe met de vraag of ik ervoor open zou staan."

Vaessen zou eigenlijk ook Burnet heten met zijn achternaam. "Mijn moeder heet Vaessen. Mijn vader werkte in het buitenland en heeft mij destijds niet erkend. Mijn moeder vond het in Nederland ook beter voor mij om Vaessen te heten, zo werkte dat toen. Mijn ouders zijn gescheiden, ik heb wel halfbroers die Burnet met hun achternaam heten", vertelt hij.

Interlands in juni

De taal spreekt Vaessen niet, hij kent hooguit een aantal woordjes. Toch is de kans groot dat hij in juni zijn debuut maakt voor Natio tegen Saint Vincent en de Grenadines. "Ik ben niet in beeld bij Oranje en zelfs al zou dat gebeuren, zou ik misschien derde of vierde keeper zijn. In Suriname kan ik eerste doelman worden."