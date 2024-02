Oefenduel Argentinië geschrapt na ophef rondom Lionel Messi

De ophef rond Lionel Messi in Hongkong heeft ook gevolgen voor het Argentijnse voetbalelftal. In maart stond er een interland tussen Argentinië en Nigeria op het programma in de Chinese stad Hangzhou. De wedstrijd is door de organisatoren geschrapt door de gebeurtenissen in Hongkong.

Dat besluit viel enkele dagen na de ophef die ontstond in de havenstad. Lionel Messi was vorige week met Inter Miami te gast voor een speciale wedstrijd tegen een team uit Hongkong, maar bleef rustig op de bank zitten. Balen voor de fans, die massaal dure tickets hadden gekocht om de Argentijnse vedette te zien spelen.

Blessure

Messi kampte met een lichte hamstringblessure, terwijl contractueel was afgesproken dat hij een helft zou spelen. Daarbij werd hij ook prominent ingezet in de reclamecampagne voor het duel. De bijna 40.000 aanwezige fans reageerden ontzet en teleurgesteld en eisten hun geld terug. De nummer tien heeft achteraf zijn excuses aangeboden.

Na alle ophef besloot de organisatie de gedupeerden de helft van de prijs die zij betaald hadden terug te geven. Dat werd bekend kort nadat Messi in een oefenduel in Tokio woensdag wél een halfuur in actie was gekomen. Voor veel voetbalfans was dat een trap na, waardoor Messi's volgende optreden in China nu is afgelast.