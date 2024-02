'Officier' Willem van Hanegem krijgt koninklijke onderscheiding op verjaardagsfeestje

Willem van Hanegem heeft maandagavond een koninklijke onderscheiding gekregen. Het clubicoon van Feyenoord is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van Hanegem kreeg de onderscheiding tijdens een theatershow in Rotterdam waarin hij zijn tachtigste verjaardag vierde.

De oud-voetballer werd op de speciale avond verrast door burgemeester Ankie Broekers-Knol van Bloemendaal, waar hij woont. Van Hanegem werd geprezen voor zijn maatschappelijke inzet na zijn voetbalcarrière.

"U verstaat de kunst om mensen zich gehoord te laten voelen en dat is in deze tijd een eigenschap die zeer welkom is", zei de burgemeester volgens het AD.

Het feest vond plaats in theater De Doelen in Rotterdam. 1700 mensen waren aanwezig en onder hen waren ook Guus Hiddink, Sjaak Swart, Jan Mulder, Dick Advocaat en Feyenoord-speler Mats Wieffer.