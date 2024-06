Venezia promoveert naar de Serie A; Metz van Georges Mikautadze degradeert in Frankrijk

Venezia is zondagavond gepromoveerd naar het hoogste niveau in Italië. In de finale van de play-offs werd Cremonese in de return met 1-0 verslagen. Eerder op de dag werden er ook play-offs gespeeld in Frankrijk.

Venezia eindigde derde in de Serie B, één plek boven Cremonese. Parma en Como - waar Cesc Fabregas trainer is - promoveerden als nummers één en twee rechtstreeks naar de Serie A. Salernitana, Sassuolo en Frosinone degradeerden van het hoogste niveau. Empoli, Cagliari en Udinese ontliepen nét de degradatiestreep.

Strijd om promotie/degradatie in de Ligue 1

Clermont Foot en Lorient degradeerden rechtstreeks uit de Ligue 1, terwijl Metz als nummer zestien nog play-offs mocht spelen. Metz verloor de heenwedstrijd tegen Saint-Etienne met 2-1. In de return kreeg Metz al na vijf minuten rood, wat het einde leek te zijn.

Niets bleek minder waar. Met tien man kwam Metz al vrij snel op een 2-0 voorsprong. Georges Mikautadze, die sinds deze winter wordt gehuurd van Ajax én na dit seizoen definitief terugkeert bij Metz, maakte uit een penalty de 2-0. Nog voor rust kwam Saint-Etienne tot 2-1, waarna het uiteindelijk verlengen werd. In de 116e minuut scoorde Ibrahima Wadji de 2-2, waardoor Metz er toch nog uitvloog.

Uit de Ligue 2 promoveerden Auxerre en Angers als nummers één en twee. Saint-Etienne werd derde op het tweede niveau en komt na de succesvolle play-offs dus ook op het hoogste niveau uit komend seizoen.