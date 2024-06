Eredivisieclubs feliciteren NAC Breda met promotie: 'Tot volgend seizoen!'

NAC Breda is sinds zondagavond Eredivisionist en is dus volgend seizoen op het hoogste niveau te bewonderen. Ondanks een 4-1 nederlaag tegen Excelsior, won NAC over twee wedstrijden de finale van de play-offs. Veel clubs feliciteren NAC met die prestatie.

De club uit Breda degradeerde in 2019 uit de Eredivisie en zorgt er nu voor dat Excelsior degradeert. NAC won het duel in Breda met 6-2 en dacht in Rotterdam een makkie te hebben, maar stond op een gegeven moment met 4-0 achter. Door de 4-1 van Casper Sturing kwam het toch nog goed.

NAC promoveert toch naar Eredivisie ondanks wonderlijke remontada van Excelsior NAC Breda is Eredivisionist! Dat leek voor de return tegen Excelsior al een zekerheidje, maar de Rotterdammers waren nog héél dicht bij een ongelooflijke comeback. Toch lukte het Excelsior net niet om een verlenging af te dwingen en degradeert het dus naar de Keuken Kampioen Divisie. Het werd 4-1 in Rotterdam.

Ajax, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en FC Volendam feliciteerden NAC op X. Zo schreef Ajax: 'Gefeliciteerd en tot volgend seizoen in de Eredivisie.' Op Instagram reageren dj Tiesto en Oranje-keeper Bart Verbruggen op het heuglijke nieuws. Verbruggen speelde zes jaar in de jeugdopleiding van NAC Breda en vertrok toen naar Anderlecht. Inmiddels is de 21-jarige keeper onderdeel van Brighton & Hove Albion in de Premier League.

Gefeliciteerd en tot volgend seizoen in de Eredivisie! 🤝 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2024

Familie Van Hooijdonk

Ook Sydney van Hooijdonk dook sociale media in om zijn blijdschap te tonen. De spits van Bologna, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Norwich City, speelde lang voor NAC én komt uit Breda. Hij tweette in hoofdletters: 'Ik houd van Breda!'

IK HOUD VAN BREDA. 🖤💛 — Sydney van Hooijdonk. (@sydneyvh17) June 2, 2024

Zijn vader Pierre van Hooijdonk speelde twee periodes voor NAC. Hij kwam daarin tot 71 wedstrijden, waarin hij 44 keer scoorde. Momenteel is hij lid van de Raad van Commissarissen van NAC Breda.