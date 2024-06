Gekkenhuis in Breda: Hardwell treedt op bij promotiefeest van NAC

NAC Breda is gepromoveerd naar de Eredivisie en dat wil men in Breda weten ook. Er is een dik feest gaande - mét dj Hardwell - en NAC meldde eerder op de zondagavond al dat de feestlocatie vol is.

Tijdens de wedstrijd stond de locatie P5 al helemaal vol en dat is de afgelopen uren niet minder geworden. Even was het zweten op P5, aangezien Excelsior met liefst 4-0 voorkwam. Na de 4-1 van Casper Staring was het weer juichen geblazen. Na het laatste fluitsignaal gingen alle biertjes de lucht in.

BN De Stem meldt dat P5 inderdaad vol staat, maar het ook groot feest is in de stad zelf.

P5 is vol, maar ook in de stad is het feest. pic.twitter.com/QACJakS2lW — BN DeStem (@BNDeStem) June 2, 2024

DJ Hardwell

Ook Hardwell is dus aanwezig bij het promotiefeestje. Robbert van de Corput, de echte naam van de dj, is geboren in Breda. Hij draaide een speciale versie van het clublied van NAC. Ook dj Tiesto is geboren in Breda. Hij feliciteerde het team op Instagram met de promotie.

Hardwell x NAC Clublied. Handjes in de lucht! pic.twitter.com/zOYqs3nExu — BN DeStem (@BNDeStem) June 2, 2024

De Keuken Kampioen Divisie deelt op X video's van het feestje in Breda. De selectie arriveerde daar even over elf uur 's avonds.

De sfeer zit er goed in!🎉 pic.twitter.com/pzGX85isd3 — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) June 2, 2024

De selectie is gearriveerd in Breda! 🏆#KeukenKampioenPlayOffs pic.twitter.com/XCvN3Otgff — Keuken Kampioen Divisie (@1e_Divisie) June 2, 2024

Seizoen van NAC

NAC werd dit seizoen achtste in de Keuken Kampioen Divisie, wat genoeg was voor een plek in de play-offs. Daarin was het enorm sterk, met ruime zeges op Roda JC en FC Emmen. In de finale kwam het vervolgens Excelsior tegen.

De wedstrijd in Breda ging met liefst 6-2 gewonnen, waardoor promotie al wel zeker leek. Toch maakte Excelsior het nog héél spannend in Rotterdam, door met 4-0 voor te komen. Het doelpunt van Staring was dus hard nodig en levert aan het einde van de streep een ticket voor de Eredivisie op.