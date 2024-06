Matchwinner Casper Staring dacht in de rust van Excelsior - NAC: 'Het zal toch niet?'

Casper Staring scoorde zondag de 4-1 bij Excelsior - NAC Breda. Die ene treffer was genoeg om NAC naar de Eredivisie te schieten, na de 6-2 van afgelopen dinsdag. "Vandaag was het tot de 4-0 helemaal niks, maar uiteindelijk was het genoeg."

Staring stond voor de camera van Sportnieuws.nl en vertelde daar over zijn beslissende doelpunt. "Ik dacht eerst dat-ie nog hands maakte", doelt Staring op een moment voor zijn goal. "Dus ik wilde nog appeleren. Maar met die VAR dacht ik: ik schiet gewoon."

Staring 'scoort nooit', zoals hij zelf zegt. De 23-jarige middenvelder maakte inderdaad pas zijn tweede doelpunt in zijn profcarrière en zijn eerste van dit seizoen. "Dus ik wist ook niet hoe ik moest juichen!"

'Het zal toch niet?'

NAC ging met een goed gevoel naar Rotterdam toe, na de 6-2 zege in eigen huis. En toen kwam Excelsior opeens met 3-0 voor bij rust. "Na die eerste helft krijg je toch een beetje van: het zal toch niet?"

Vlak na de thee werd het nog erger, want Excelsior maakte er 4-0 van. Die stand zou verlenging opleveren. "Maar op de een of andere manier deed die 4-0 ons best goed. Tot aan die 4-0: dat was niet leuk!" Staring is blij met zijn goal en de promotie, maar beseft ook: "Zij waren vandaag natuurlijk veel beter."

De goede spelers van Excelsior

Staring had sowieso lovende woorden voor zijn tegenstander. "Excelsior is gewoon een goede ploeg, met heel veel goede spelers. Ik denk dat er heel veel volgend jaar in de Eredivisie zullen spelen." Zo stond linksbuiten Couhaib Driouech in de belangstelling van Feyenoord en PSV deze winter en heeft AZ een oogje op Troy Parrott, die zondag driemaal scoorde.

De Ierse spits wordt gehuurd van Tottenham Hotspur, waar hij de afgelopen seizoenen bekendstond als megatalent. Dat heeft Parrott nooit waar kunnen maken. Hij kent nu zijn succesvolste seizoen met zeventien treffers in 32 wedstrijden. Zeven die doelpunten maakte hij in de vier play-offwedstrijden.