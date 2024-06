NAC promoveert toch naar Eredivisie ondanks wonderlijke remontada van Excelsior

NAC Breda is Eredivisionist! Dat leek voor de return tegen Excelsior al een zekerheidje, maar de Rotterdammers waren nog héél dicht bij een ongelooflijke comeback. Toch lukte het Excelsior net niet om een verlenging af te dwingen en degradeert het dus naar de Keuken Kampioen Divisie. Het werd 4-1 in Rotterdam.

Troy Parrott schoot Excelsior binnen twintig minuten op een 1-0-voorsprong tegen NAC. Een klein kwartier later besloot scheidsrechter Danny Makkelie na ingreep van de VAR om een strafschop te geven aan de Rotterdammers. Parrott, die gehuurd wordt van Tottenham Hotspur, ging weer achter de bal staan en maakte er 2-0 van.

Een paar minuten voor rust werd het ook nog eens 3-0. Derinsili Sanches Fernandes frommelde de bal in de goal en zo kwamen de Rotterdammers nog maar één goal tekort voor een verlenging. De tweede helft was nog geen vijf minuten bezig toen het al 4-0 stond. Parrott kopte raak en voltooide zo zijn hattrick.

Belangrijke treffer Casper Staring

Nog één doelpunt van de Ierse spits en ze bouwen een standbeeld in Rotterdam voor hem. De hattrick betekende alweer zijn zevende doelpunt in de play-offs, oftewel in vier wedstrijden. Dat standbeeld kwam niet, want Casper Staring scoorde een ruim halfuur voor tijd de 4-1 namens NAC Breda. Het betekende zijn eerste doelpunt voor NAC én die goal schoot de club virtueel naar de Eredivisie.

Het lukte Excelsior niet meer om een vijfde treffer te maken en zo verlenging af te dwingen. NAC - en in het speciaal Staring - stopte dus net op tijd de Rotterdamse remontada. En nu gaat het de Eredivisie in.

Twee geschorste spelers bij Excelsior

Excelsior miste sowieso twee spelers in de return. Lance Duijvestijn en Arthur Zagré kregen rood in het duel van afgelopen dinsdag. De Rotterdammers hadden een remontada á la FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain in 2016-2017 nodig, om ook volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. Barcelona won toen met 6-1 van PSG, nadat het heenduel in 4-0 was geëindigd in Frankrijk.

In 2018-2019 speelde NAC Breda voor het laatst in de Eredivisie. Toen eindigde het onderaan en degradeerde het direct naar de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien doet NAC bovenin de middenmoot mee; dit seizoen werd het team achtste op het tweede niveau van Nederland. Die achtste plek leverde dus wel een ticket voor de play-offs op, waarin het in de vorige ronden met gemak won van FC Emmen en Roda JC.

Excelsior mocht in de halve finale instromen en sloopte daarin ADO Den Haag over twee wedstrijden. Na een 2-1-zege in Den Haag, won Excelsior in eigen huis met liefst 7-1.