Jerry St. Juste door het stof na dure fout in bekerfinale: 'Ik weet dat ik mensen heb teleurgesteld'

Jerry St. Juste maakte vorige week een dure fout in de Portugese bekerfinale. De verdediger van Sporting CP kreeg rood in de 29e minuut, waarna FC Porto er in de verlenging met de zege vandoor ging. St. Juste heeft een week de tijd genomen 'om zijn hoofd te legen' en reageert nu.

Het deed St. Juste veel, dat hij in de 29e minuut zijn team in de steek liet in de bekerfinale. Juist hij was degene die Sporting CP in de twintigste minuut op voorsprong had gezet. Nog voor de rode kaart van St. Juste was FC Porto al wel weer op 1-1 gekomen.

'Ik heb een paar dagen nodig gehad om mijn hoofd leeg te maken', zegt St. Juste op Instagram. De 27-jarige verdediger heeft nog een contract tot medio 2026 bij Sporting. 'De laatste wedstrijd was een achtbaan, ik weet dat ik mensen heb teleurgesteld. Toch ben ik erg trots op wat deze groep heeft bereikt.'

Ups and downs

Sporting won wel de Portugese competitie, met liefst tien voorsprong op Benfica. St. Juste wil alle fans van Sporting bedanken voor de support. 'Tussen alle ups and downs door, zorgden jullie ervoor dat ik me hier thuisvoelde. Dit seizoen zat vol onvergetelijke herinneringen.'

St. Juste speelde in Nederland voor Heerenveen en Feyenoord. De Rotterdammers verkochten hem in de zomer van 2019 aan Mainz, waar hij drie seizoenen voor speelde. In de zomer van 2022 maakte hij de overstap naar Sporting, dat tien miljoen euro voor hem neerlegde. Dit seizoen scoorde hij één keer, in de bekerfinale.