Met Excelsior is laatste 'kunstgrasclub' uit de Eredivisie verdwenen (en het komt nooit meer terug)

Er zijn volgend seizoen géén kunstgrasvelden in de Eredivisie te bekennen. Excelsior speelde nog op kunstgras, maar die club degradeerde zondagavond uit de Eredivisie. De Rotterdammers verloren over twee wedstrijden van NAC Breda.

Dat betekent dat er nooit meer 'kunstgrasclubs' in de Eredivisie zullen zijn. Komend seizoen zijn er simpelweg geen clubs met kunstgras, vanaf het seizoen daarna is kunstgras verboden in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie.

Eerder degradeerde Volendam - dat ook op kunstgras speelt - al uit de Eredivisie. Heracles Almelo speelde dit seizoen ook op kunstgras, maar die club vervangt dat deze zomer voor echt gras. Komend seizoen zijn er vier clubs in de Keuken Kampioen Divisie met kunstgras: Excelsior, Volendam, FC Emmen en Cambuur Leeuwarden.

Vroeger waren er geen clubs met kunstgras. In 2003 was Heracles de eerste in het betaald voetbal, drie jaar later promoveerde die club naar de Eredivisie. Er volgden meerdere clubs, maar veel clubs stapten ook weer van het nepgras af.

Excelsior - NAC Breda

Dat NAC in de Eredivisie zou komen leek na dinsdag wel een zekerheidje. De club uit Breda walste in eigen huis met 6-2 over Excelsior heen. Maar de Rotterdammers leken het onmogelijke mogelijk te maken. Aan de hand van Troy Parrott scoorde Excelsior vier keer en met die stand zou het verlengen worden. Maar toen was daar Casper Staring die namens NAC de 4-1 maakte en zo het kunstgras de Eredivisie uitschopte.