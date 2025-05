Opvolger Erik ten Hag zorgt door verwondingen voor wilde theorieën bij Manchester United

Het is feest bij Manchester United. De dolende topclub vierde donderdagavond een gewenst succes door de finale van de Europa League te behalen. De Portugese manager Ruben Amorim verscheen uiteraard bij de persconferentie, niet alleen zijn antwoorden maakten de tongen los. Amorim had namelijk een opvallende verwonding.

De manager verscheen rondom de wedstrijd namelijk met een grote pleister. Die had hij op zijn linkervuist geplakt. Het zorgde meteen voor een hoop bijzondere geruchten, zeker gezien het verleden van Amorim.

Europa League-finale krijgt Nederlands tintje: Manchester United en Tottenham Hotspur strijden om eindzege De finale van de Europa League gaat tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, de nummers 15 en 16 van de Premier League. Daarmee krijgt de eindstrijd ook een Nederlands tintje. De ploeg met Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee neemt het op tegen die van Micky van de Ven.

Woede-uitbarsting in januari

Aan het begin van dit jaar bezeerde hij zichzelf namelijk tijdens een woede-uitbarsting, iets waar hij later volgens The Sun veel spijt van zou hebben gehad. Dat gebeurde na de nederlaag tegen Brighton & Hove Albion. De manager van The Red Devils sloopte een tv-scherm in de kleedkamer.

Erik ten Hag spreekt zich uit na geruchten over Bayer Leverkusen: 'Ben nu op een leeftijd...' Erik ten Hag is inmiddels al een paar maanden zonder club, maar geniet volop van zijn vrije tijd. Toch lijkt zijn rentree in de voetbalwereld niet ver weg. Hij wordt namelijk genoemd als de gedoodverfde opvolger voor de hoofdtrainerspositie bij Bayer Leverkusen. "Het is nu even anders", vertelt Ten Hag aan Sportnieuws.nl, doelend op het feit dat hij sinds 1989 onafgebroken actief is geweest in het profvoetbal.

Toen Amorim in de tweede helft weer met een pleister verscheen, kwam de geruchtenstroom op gang. Fans riepen op social media al dan niet gekscherend dat de televisieschermen op Old Trafford maar goed gecontroleerd moesten worden.

Het is nog niet duidelijk waarom hij een pleister moest dragen. Uiteindelijk werd het slechts een voetnoot tijdens de wedstrijd van United. Want na de 0-3 zege in het Baskenland tegen Athletic de Bilbao van vorige week werd er donderdag ook ruim gewonnen: 4-1. Daardoor is de finaleplaats een feit.

Teleurstelling in Premier League

Amorim werd in het najaar aangesteld als opvolger van Erik ten Hag. De Tukker werd ontslagen na een dramatische start van het seizoen op Old Trafford. Sinds de Portugees de scepter zwaait gaat het in de Premier League nauwelijks beter. United staat slechts vijftiende in de Engelse competitie.

Manchester United doet PSV en Feyenoord pijn in onderlinge strijd om Champions League-tickets Manchester United heeft de laatste hoop van PSV en Feyenoord op een derde ticket voor de hoofdfase van de Champions League de grond in geboord. De twee Nederlandse clubs hadden een klein wonder nodig, maar die bleef uit.

Engelse tegenstander

Wel werd dus de finale van de Europa League gehaald door in de halve finale af te rekenen met Atlético de Bilbao. In de eindstrijd treft het Tottenham Hotspur. Normaliter zou dat een clash betekenen tussen twee topclubs uit Engeland, maar ook Spurs stelt in de Premier League vreselijk teleur. Micky van de Ven en consorten staan zelfs onder United: zestiende.

Oud-Ajacied maakt ook buiten het veld een pijnlijke en kostbare fout Oud-Ajacied André Onana zit in de problemen. De doelman van Manchester United zag zijn peperdure Lamborghini Urus in beslag genomen worden. Dat heeft een opmerkelijke reden.

