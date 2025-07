Lieke Martens staat aan de vooravond van haar afscheid als profvoetballer. De 32-jarige aanvalster liet zondagavond al twijfels doorschemeren over haar sportieve toekomst en nam een dag later officieel afscheid van haar club Paris Saint-Germain. Sportnieuws.nl sprak met Esmee Brugts, die bij de Oranje Leeuwinnen met Martens samenspeelde. "Dat ik met haar op het veld heb mogen staan...", zegt Brugts zeer respectvol.

Martens gaf aan dat alleen een 'perfect' plan haar kan overtuigen om door te gaan, waardoor een definitief einde aan haar imposante loopbaan in zicht lijkt. Het nieuws over het afscheid van Martens, gezien als de beste Nederlandse speelster ooit, zorgt voor veel reacties binnen de voetbalwereld. Brugts uit ook haar bewondering. "Ik ben benieuwd wat ze gaat doen. Wat ze ook kiest, het is een feit dat ze een geweldige carrière heeft gehad", begint ze haar lofzang.

Grootheid van Martens

Brugts kreeg recentelijk opnieuw besef van de grootheid van Lieke Martens. "Ik was vorige week nog thuis tussen de voorbereiding op het EK en het vertrek door. Toen heb ik haar documentaire gezien, dan besef je wel dat ze zo'n grote speelster is geweest", vervolgt de 21-jarige 'opvolger van Martens'. "En dan heb ik ook nog met haar op het veld heb mogen staan...”

Mentor voor nieuwe generatie

Naast Martens’ spelkwaliteiten, prijst Brugts vooral haar persoonlijkheid en haar rol in het steunen van jonge talenten. "Ik weet dat ik haar altijd kan bereiken om iets of wat dan ook te vragen. Dat doe ik af en toe ook." Op de vraag of Martens als een mentor voelt, antwoordt Brugts bevestigend. "Ja, eigenlijk wel."

Vergelijking Martens en Brugts gaat niet op

Martens wordt door velen nog steeds beschouwd als de grootste Oranje Leeuwin ooit. Brugts werd vaak genoemd als haar mogelijke opvolger, maar bondscoach Andries Jonker ziet dat anders: volgens hem gaat die vergelijking niet op. "Wat ik me kan herinneren is dat Lieke bij Oranje en haar clubs linkerspits speelde en heel succesvol was. Esmee is een heel ander verhaal", veegt Jonker de vergelijking tussen Brugts en Martens van tafel.

EK in Zwitserland

De ploeg van Brugts is uitstekend begonnen aan het EK, mede dankzij een goal van de speelster van FC Barcelona. In het eerste duel werd met 3-0 gewonnen van Wales, waardoor ze met vertrouwen afreizen naar Zürich voor de wedstrijd met Engeland. Enkele dagen later wacht de confrontatie met Frankrijk.

