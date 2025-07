Na twee dagen waarin alles draaide om het 'bommetje van Andries Jonker' én de fitheid van Lineth Beerensteyn trokken de Oranje Leeuwinnen met ogenschijnlijk gemak aan het langste eind tegen Wales: 3-0. Beerensteyn moet wel lachen om alle nieuwtjes rondom haar eigen persoon. "Het maakt niet uit of je elke week een wedstrijd speelt of dat jij één keer in de drie weken speelt", stelt ze.

Voor Beerensteyn zelf was de aanloop naar het EK vooral een mediacircus, waarin haar fitheid eindeloos werd besproken. "Volgens mij stonden alle kranten vol of ik het wel ging halen, maar uiteindelijk kan ik daar ook niks mee. We hadden een plan en daar hebben we ons aan gehouden en nu mocht ik hier staan", zegt Beerensteyn voor de camera van Sportnieuws.nl.

Einde aan speculaties

Camerajournalist Leah Smith hoefde eindelijk niet meer te speculeren over de fitheid van Beerensteyn, maar kon de topspits simpelweg de vraag voor leggen: hoe fit ben je? Daar reageerde de Oranje Leeuwin vol enthousiasme op. "Beerensteyn is fit, Beerensteyn voelt zich goed en Beerensteyn heeft tegen Wales laten zien dat het niet uitmaakt hoeveel minuten ze krijgt. Ze vliegt toch wel over dat veld", vertelt ze lachend.

'Ging hartstikke goed'

Uiteindelijk kreeg Beerensteyn van Jonker een invalbeurt van twintig minuten in het eerste EK-duel. "Stel het was 0-0 geweest en Wales had op een geweldige manier de beuk erin gezet. Dan ga je afwegen: wat ga ik er mee doen. Nu stond het 3-0, dan lijkt de wedstrijd gespeeld en was de afweging: hou je haar heel of kan je haar minuten geven, waardoor ze in de rest van het toernooi beter uit de voeten kan. We gaven haar zoveel mogelijk speeltijd en dat ging hartstikke goed."

'Je gunt haar een goal'

Beerensteyn leek haar rentree zelfs te bekronen met een doelpunt, maar haar treffer werd afgekeurd. Jonker was desondanks te spreken over haar invalbeurt: "Toen ze inviel zag je meteen dat er geweldige dreiging vanuit gaat en dat ze zeker nog wel kan schieten", zegt Jonker met een knikje van overtuiging.

Na het afgekeurde doelpunt was Jonkers reactie veelzeggend; hij lachte als een boer met kiespijn. "Lineth en Vivianne Miedema hebben waanzinnig hard gewerkt om hierbij te kunnen zijn. Dus zoals Viv haar goal ook als beloning ervaart en zoals ik die haar ook gun, zo gun ik Lineth dat natuurlijk ook. Ze heeft ongelooflijk hard gewerkt, heel veel geïnvesteerd, ook heel veel ingeleverd om hier maar bij te kunnen zijn. En als dat dan lukt, dan gun ik haar natuurlijk ook een doelpunt."

Vertrouwen ondanks weinig speeltijd

Van wedstrijdritme heeft Beerensteyn, ondanks haar blessure en het vele individuele trainen, weinig last, zo stelt ze zelfverzekerd. "Het voelt eigenlijk alsof ik nooit weg ben geweest. Je moet altijd vertrouwen op je eigen kwaliteiten, daar begint het mee. Het maakt niet uit of je elke week een wedstrijd speelt of dat jij één keer in de drie weken speelt. Altijd vertrouwen op je eigen kwaliteit en dan komt het er op zulke momenten ook gewoon uit."

Koninklijk bezoek geeft glans aan zege

De aanwezigheid van koningin Máxima en prinses Ariane op de tribune gaf het duel extra glans. "Dat is wel heel bijzonder. We hoorden eergisteren al dat ze zouden komen, maar dat zijn altijd mooie momenten. Ik heb ze al een paar keer mogen ontmoeten. Het zijn gewoon mooie momenten. Dat waardeer je enorm. Dat zijn toch wel speciale mensen. En dat zij dan op de tribune mogen zitten, dat brengt wel iets extra’s mee."

Engeland is de volgende

Met het vertrouwen weer op peil kijken de Leeuwinnen nu vooruit naar de volgende, zwaardere, tegenstander. Beerensteyn is er desondanks klaar voor. "Je weet dat er woensdag een heel andere tegenstander op je staat te wachten, maar uiteindelijk weten wij wat wij kunnen als team. En vandaag hebben we dat ook weer laten zien. Als we het samen doen, dan is alles mogelijk", besluit Beerensteyn, die daarmee precies de inspirerende woorden van Jonker lijkt aan te halen.

