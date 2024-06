Oranje-selectie nu echt compleet: Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners melden zich in Zeist

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn 26 spelers nu allemaal binnen in Zeist. Een dag na de met 4-0 gewonnen oefeninterland tegen Canada arriveerden Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners bij het Nederlands elftal. Zij mochten vanwege clubverplichtingen later aansluiten.

Het verhaal van Koopmeiners is bekend. Hij won met Atalanta de Europa League ten koste van Jeremie Frimpongs Bayer Leverkusen. Ook de geblesseerde Marten de Roon en Mitchel Bakker zegevierden. Koopmeiners was de enige van het drietal dat opgenomen werd in de EK-selectie en omdat Atalanta afgelopen zondag pas de laatste competitiewedstrijd speelde tegen Fiorentina, mocht de middenvelder later aansluiten.

Oefenwedstrijd in Australië

Tijjani Reijnders zat met AC Milan aan de andere kant van de wereld nadat het seizoen in de Serie A was afgelopen. Daar speelden ze een oefenpotje tegen competitiegenoot AS Roma. Half Nederland viel over elkaar heen, maar bondscoach Ronald Koeman had zijn akkoord gegeven. "Ik heb het zelf goedgekeurd, dus ik vind dat niet erg", zei hij.

Sportmarketeer Chris Woerts kon zich niet vinden in alle kritiek die ontstond omdat Reijnders nog een oefenwedstrijd speelde. "De situatie is volgens mij heel duidelijk: de club betaalt zijn salaris en mag wedstrijden spelen zolang de spelers nog niet vrijgegeven zijn voor interlands. Het is toch flauwekul dat er nu kritiek komt op het besluit van AC Milan, betaalt de KNVB het salaris van Reijnders?", vroeg Woerts zich hardop af tegenover Sportnieuws.nl.

Rugnummers op EK

Voor Reijnders wordt het zijn eerste eindronde met Oranje, Koopmeiners was er op het WK in Qatar ook bij. De middenvelder van AC Milan gaat spelen met rugnummer 14, terwijl Koopmeiners nummer 20 draagt op het EK.