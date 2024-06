Tijjani Reijnders meldt zich na verplichte Australië-trip nu pas bij Oranje: '24 uur vliegen kost energie'

Het debuutseizoen van Tijjani Reijnders bij AC Milan verliep erg goed. Zo goed, dat hij vrijwel alle wedstrijden in actie kwam. Als klap op de vuurpijl moest de middenvelder na een slopend seizoen ook nog op reis naar Australië. Allesbehalve ideaal met het oog op het EK, maar de middenvelder deed zijn best om zo min mogelijk last van de reis te krijgen.

Sinds de Zwollenaar afgelopen zomer de overstap maakte van AZ naar AC Milan, miste Reijnders bijna geen wedstrijd. Bij I Rossoneri bleef hij slechts twee wedstrijden zonder minuten, waarvan een als gevolg van een schorsing. Hij debuteerde in september ook in Oranje, waar hij op één oefenwedstrijd na ook alles speelde. En dat alles op een hoger niveau, in een competitie met meer wedstrijden dan de Eredivisie.

'We moesten gewoon mee'

Het weerhield AC Milan er niet van om nog even een commercieel tripje te boeken naar Australië, zoals ook enkele Engelse clubs al deden. "In eerste instantie dacht ik: is dit serieus? Maar we moesten gewoon mee", reageerde Reijnders tegenover De Telegraaf. Clubs hoefden pas op 3 juni hun spelers af te staan aan landenteams en het uitje naar de andere kant van de wereld was uiteraard vlak voor die deadline.

'Niet normaal'

De international zette snel de knop op. "Dingen die je niet kunt veranderen, moet je accepteren." Bovendien ziet Reijnders ook de andere kant van de medaille. "Ik besef dat dit soort reizen in het kader van promotie en de financiën belangrijk zijn voor AC Milan." Bovendien was het niet alleen kommer en kwel, hoewel de oefenwedstrijd tegen AS Roma met 5-2 verloren ging. "Er kwamen in Perth 56.000 mensen op de wedstrijd tegen AS Roma af. Niet normaal. En wanneer zie je nu koala’s en kangoeroes? Dat heb ik toch weer even meegepakt.”

Zo min mogelijk hinder

Wel deed de 25-jarige er alles aan om zo min mogelijk last te krijgen van de reis. "Ik ben in het Europese ritme gebleven. Daardoor had ik na terugkomst geen last van een jetlag." Ook kreeg Reijnders, net als Teun Koopmeiners, nog een paar dagen vrij. „Daardoor kon ik toch even bijkomen, want 24 uur vliegen kost energie.” Vandaag (vrijdag) completeren Reijnders en Koopmeiners de selectie van Oranje. Beide middenvelders zijn opties om twijfelgeval Frenkie de Jong te vervangen.