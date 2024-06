Kritiek op AC Milan - AS Roma in Australië: 'Dat is flauwekul, betaalt de KNVB het salaris van Reijnders?'

Tijjani Reijnders reisde afgelopen week naar Australië voor een oefenwedstrijd, die gepland stond tegen AS Roma (5-2 verlies, red.). Daardoor sluit de middenvelder van AC Milan pas op 7 juni aan bij het Nederlands elftal. Vanuit de Nederlandse voetbalwereld kwam er veel kritiek op AC Milan, maar daar snapt sportmarketeer Chris Woerts helemaal niets van.

De middenvelder moet het eerste deel van de EK-voorbereiding aan zich voorbij laten gaan wegens een oefentrip naar Australië met zijn club AC Milan. Woerts vindt het een heel normale gang van zaken.

"De situatie is volgens mij heel duidelijk: de club betaalt zijn salaris en mag wedstrijden spelen zolang de spelers nog niet vrijgegeven zijn voor interlands. Het is toch flauwekul dat er nu kritiek komt op het besluit van AC Milan, betaalt de KNVB het salaris van Reijnders?", vroeg Woerts zich hardop af tegenover Sportnieuws.nl.

'Easytoys Eredivisie, alle hoogtepunten': Chris Woerts kondigt grote veranderingen rondom Eredivisie aan De samenvattingen in de Eredivisie veranderen over twee seizoenen mogelijk van zender. Vanaf het seizoen 2025/2026 komen de rechten vrij en sportmarketeer Chris Woerts weet er natuurlijk weer meer van.

Internationale naamsbekendheid vergroten

AC Milan reisde afgelopen week naar Australië om de internationale naamsbekendheid te vergroten, zo liet het weten via de officiële kanalen. "De aanwezigheid in Australië biedt de club de mogelijkheid om de groei buiten het veld voort te zetten en de positieve perceptie van het merk AC Milan op internationaal niveau te versterken." Woerts staat achter het besluit van AC Milan. "Dat is geweldig voor AC Milan, want het gaat ook nog eens om miljoenen. Het is een geweldige deal voor ze."

Regels in het contract

Volgens de sportmarketeer was AC Milan zelfs verplicht om met een deel van de A-selectie naar Australië te vertrekken. De clubs werden benaderd door verschillende partijen om een oefenduel te spelen in Australië, maar moesten dan wel met een afspiegeling van hun selectie in de Serie A komen.

"Ze mochten niet met een B-elftal komen. Zowel AS Roma als AC Milan moesten met minimaal vier basisspelers spelen. En daar was Reijnders er één van, zo simpel is het", sloot Woerts zijn verhaal af.

Tijjani Reijnders van AC Milan in duel met Chris Smalling en Houssem Aouar van AS Roma tijdens de vriendschappelijke wedstrijd in Perth, Australië. ©Getty Images.

AC Milan verliest met ruime cijfers

Uiteindelijk kwamen zowel AS Roma als AC Milan met een waardige selectie op de proppen. Bij AC Milan speelden onder andere Theo Hernandez, Olivier Giroud en Reijnders mee, terwijl bij AS Roma Paulo Dybala, Tammy Abraham, Chris Smalling en oud-PSV'er Angeliño in de basis stonden. AS Roma bleek een maatje te groot voor AC Milan en ging met een 5-2 overwinning aan de haal. Reijnders werd na 67 minuten naar de kant gehaald.