Teun Koopmeiners in de basis op het EK? 'Beste Nederlandse middenvelder op dit moment'

Teun Koopmeiners beleefde een topseizoen bij Atalanta Bergamo en dat is niet onopgemerkt gebleven. Youri Mulder zou hem altijd opstellen bij Oranje op het EK 2024.

Koopmeiners was dit seizoen goed voor twaalf goals en vijf assists in de Serie A. Daarnaast won hij de Europa League met Atalanta. "De beste Nederlander in het buitenland dit seizoen", zegt Mulder bij Rondo. Daarbij noemt hij ook Tijjani Reijnders als goede kanshebber.

Maar dan terug over Koopmeiners. "Voor mij is hij de beste Nederlandse middenvelder op dit moment." Mulder vindt dan ook dat hij altijd moet spelen. "Ja, absoluut. Naast Reijnders." Direct wordt de vraag geopperd of Frenkie de Jong niet op het middenveld moet spelen bij Oranje. "Nee, die is geblesseerd."

Koopmeiners op het middenveld van Oranje

Mulder heeft al een idee in zijn hoofd. Bij Atalanta speelt Koopmeiners als nummer tien achter de spits, of als controleur op het middenveld. Hij zou hem bij Oranje ook als controleur opstellen: "Je kunt met een diepe spits spelen en dan met Gakpo, Simons of Malen erachter. En dan twee controlerende middenvelders." Daarmee doelt hij dus op Koopmeiners en Reijnders.

Koopmeiners is onder bondscoach Ronald Koeman voornamelijk invaller bij Oranje. In de EK-kwalificatie speelde hij enkel negentig minuten tegen Gibraltar (6-0 winst), in de wedstrijden tegen Ierland kwam hij tot 22 minuten en 1 minuut als invaller. Hij moest ook wat wedstrijden overslaan wegens blessures. Koopmeiners hoeft zich wegens clubverplichtingen pas op 7 juni te melden bij het Nederlands elftal.

'Teun Koopmeiners kan een mooie transfer maken binnen Italië' De kersverse Europa League-winnaar Teun Koopmeiners kan op de nodige interesse rekenen. Juventus is de eerste club die zich bij de middenvelder van Atalanta heeft gemeld voor zijn handtekening, zo meldt La Gazzetta Dello Sport.

Transfer naar Juventus?

Ook ging het nog even over de toekomst van Koopmeiners. De middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van Juventus, maar Mulder ziet dat niet zitten. "Ik zou nooit naar Juventus gaan. Dan bleef ik liever bij Atalanta, dat is een veel beter elftal." Hij benadrukt wel dat hij dan enkel naar het sportieve plaatje kijkt, niet naar het financiële gedeelte. Juventus kan ongetwijfeld meer salaris bieden dan Atalanta.