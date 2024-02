Peter Bosz keek ogen uit bij knappe goal Luuk de Jong: 'Het is echt onvoorstelbaar'

Peter Bosz kon leven met het gelijke spel tegen Ajax in Amsterdam zaterdagavond. Hij stak de loftrompet op voor Luuk de Jong en legde uit waarom er vandaag niet meer in zat voor de koploper van de Eredivisie.

Ajax en PSV was niet de wedstrijd van de vele kansen of van het sprankelende voetbal. Het was hard werken en dat was te zien op het veld. In de tweede helft viel de een na ander op de grond met pijntjes. "Ik denk dat dit een terechte uitslag is. Ik vond ons niet groots, we hebben in de eerste helft goed gevoetbald en Ajax teruggedrongen, zonder dat we niet veel kansen hebebn gecreëerd. Het was wel een heel intense wedstrijd, dat zag je ook aan alle blessuregevallen."

Blessures

Een andere grote uitdaging voor Bosz was de grote ziekenboeg die PSV heeft momenteel. Guus Til, Joey Veerman, Ricardo Pepi, Malik Tillman en Noa Lang waren allemaal afwezig tegen Ajax. "Bij ons was de aanvallende inbreng vanaf de bank heel mager, normaal zou je dan gaan wisselen met snelheid en bijvoorbeeld een Pepi erbij om wat te forceren. Dat was vandaag niet mogelijk."

De Jong

Luuk de Jong was wederom erg belangrijk voor PSV met een doelpunt én een kopbal op de kruising. De trainer van PSV was erg tevreden over de goal van De Jong, die nog vrij lastig was om te maken. "Het is onvoorstelbaar, dat is echt knap. Het was niet eens een makkelijke bal die hij met links moest nemen. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n manier een doelpunt maakt, dat is echt kwaliteit. Hij loopt ook zo ontzettend veel, let maar eens op de statistieken erna."

Luuk de Jong rondt een fraaie aanval knap af: 1-1 ⚖️#ajapsv pic.twitter.com/4Oxbb7D2h8 — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Geen balaanraking

Voordat Luuk de Jong in de 35e minuut scoorde had hij pas vier keer de bal aangeraakt, bijna niets dus. Dat maakte hem niet nerveus, zo vertelde hij tegen ESPN. "Ik ben geen speler die de bal moet gaan ophalen of moet gaan uitzakken. Ik ben altijd klaar dat als er een kans is, ik daar ben. Dat was gelukkig zo. Het was een lekkere aanval, Saibari gaf hem gelijk voor waardoor ik goed kon afwerken."

De Jong kopte in de tweede helft vanuit een corner nog op de kruising. "Daar baal ik nog steeds enorm van, dat soort ballen moet ik gewoon echt erin koppen."