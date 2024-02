Programma Eredivisie vandaag: IJsselderby, Feyenoord - Sparta en uitduels voor Ajax en PSV

Ajax, Feyenoord én PSV komen deze zondag in actie in de Eredivisie. Hoe ziet het programma in de Eredivisie er uit? Check het in het overzicht hieronder.

12:15 uur: Go Ahead Eagles - PEC Zwolle

De zondag begint met de IJsselderby. PEC Zwolle moet op bezoek bij aartsrivaal Go Ahead Eagles. Beide clubs draaien een prima seizoen in de Eredivisie en hebben allebei zelfs zicht op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. PEC is al vijf duels in de Eredivisie op rij ongeslagen en zou de fans een groot plezier doen door weer eens te winnen in Deventer. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2017. Go Ahead Eagles kan weer profiteren van de nederlaag die NEC leed bij RKC en het gat met de Nijmegenaren in strijd om de play-offs vergroten tot vier punten.

14:30 uur: Heerenveen - Ajax

Ajax kan voor het eerst in maanden weer in de top-4 van de Eredivisie staan. Omdat AZ zaterdagavond op een bloedeloze 0-0 bleef steken bij FC Volendam, kan Ajax over AZ heen gaan naar plek vier. Dat moet de ploeg van trainer John van 't Schip doen zonder aanvoerder Steven Bergwijn, hij is wekenlang geblesseerd. Heerenveen wacht al zes duels op een zege in de competitie, maar zag wel veel goals vallen in die zes duels: liefst 28 doelpunten, een gemiddelde van bijna vijf goals per wedstrijd. Opvallend: In de laatste vier onderlinge duels tussen Heerenveen en Ajax vielen minstens vijf (!) goals. Ajax won ze alle vier.

14:30 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

In Sittard staat dit weekend een keer niet in het teken van voetbal, maar van Vasteloavend (Limburgs carnaval). Voor fans altijd extra leuk om verkleed naar het stadion te gaan. Dit keer niet als degradatiespook, óók die van FC Utrecht niet. Na de uitermate teleurstellende seizoensstart in Utrecht, gaat het inmiddels een stuk beter met de club uit de Domstad. De ploeg is al vijf duels ongeslagen. De winnaar van FC Utrecht - Fortuna Sittard vindt aansluiting in het linkerrijtje.

16:45 uur: FC Volendam - PSV

De laatste keer dat FC Volendam van PSV won, is dertig jaar geleden. In de laatste speelronde van de Eredivisie (PSV was al verzekerd van plek drie) werd het in het vissersdorp 3-2 voor Volendam. De club staat samen met Vitesse op de laatste plaats en raakte in de winterstop ook nog spits Lequincio Zeefuik kwijt aan AZ. En dan komt ook PSV nog op bezoek, de bijna ongenaakbare koploper van de Eredivisie. Maar recentelijke toonden Feyenoord, FC Utrecht en Ajax al aan dat ook het bastion van Peter Bosz te kloppen is. Hangt er een verrassing in de lucht?

20:00 uur: Feyenoord - Sparta

Speelronde 21 in de Eredivisie wordt zondag afgesloten zoals het ook begon: met een derby. In de Kuip in Rotterdam ontvangt Feyenoord stadsgenoot Sparta. Feyenoord wil profiteren van het puntenverlies van AZ en het gat met die club vergroten tot dertien punten. Daarmee zou de top-3 al een soort van verzekerd moeten zijn. Alleen FC Twente volgt Feyenoord voorlopig, maar Ajax hoopt ook op nog een paar misstappen. Sparta zit tussen twee vuren: het staat op gelijke hoogte met PEC Zwolle op plek acht (play-offs Europees voetbal), maar plek 16 (play-offs degradatie) is ook 'maar' acht punten weg. Wordt het afhaken of aanhaken?