Ajax moet aanvoerder Steven Bergwijn een paar weken missen

Steven Bergwijn komt voorlopig niet in actie voor Ajax. De aanvoerder van de club heeft volgens diverse media een hamstringblessure opgelopen op de training van woensdag.

De linksbuiten mist door zijn blessure in ieder geval de Eredivisie-wedstrijden tegen Heerenveen, NEC en AZ. Daarnaast, en dat is misschien nog wel vervelender voor Ajax, is hij ook niet beschikbaar voor de Conference League-duels met Bodø/Glimt.

Vervanger?

Ajax heeft op linksbuiten de beschikking over onder anderen Carlos Borges 'Forbs'. Vanuit eigen jeugd zette trainer John van 't Schip afgelopen weken af en toe al Jaydon Banel in. Amourricho van Axel Dongen is nog altijd geblesseerd.

De captain van Ajax miste eerder dit seizoen vier eredivisiewedstrijden. In de zestien Eredivisie-duels die hij wel speelde scoorde hij zeven keer en gaf hij vier assists.

De Amsterdammers staan momenteel vijfde in de Eredivisie met 35 punten, evenveel als AZ. De achterstand op nummer drie FC Twente bedraagt zes punten.