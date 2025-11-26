Liverpool kent een dramatisch seizoen tot dusver. De landskampioen van Engeland krijgt PSV op bezoek in de Champions League, maar hoopt dan niet wéér in dezelfde val te lopen zoals al het hele seizoen. Cody Gakpo en Arne Slot krijgen een pijnlijke statistiek voorgelegd. "Elke keer als we op achterstand komen, hebben we verloren", zegt Slot op het persmoment.

Liverpool beleeft een moeilijke periode met acht nederlagen in de laatste elf wedstrijden. Het grootste probleem is het gebrek aan vertrouwen, wat vooral duidelijk wordt zodra Liverpool op achterstand komt. De statistieken tonen een opvallend contrast: The Reds kwamen tien keer op voorsprong en wonnen er daarvan acht. Van de negen keer dat Liverpool achter stond, verloren ze acht keer en slaagden ze er slechts één keer in om de wedstrijd nog te winnen.

'Moeten op voorsprong komen'

Arne Slot lepelt die pijnlijke statistiek óók op bij het persmoment in aanloop naar de clash met PSV. "Elke keer dat we op achterstand kwamen, hebben we verloren. We hebben heel veel moeite om de muur te doorbreken, die wordt neergezet als de tegenstander op voorsprong komt. Het enige wat we dus kunnen doen, is op voorsprong komen", zegt hij lachend.

Gakpo is in eerste instantie verrast door de negatieve statistiek, maar haalt zich de momenten razendsnel voor de geest. "Dat is niet goed", reageert hij verrast. "Maar er waren wel wedstrijden waarin we gelijk maakten en het vervolgens in de laatste minuten weer weggaven. Bijvoorbeeld tegen Crystal Palace, Chelsea en Manchester United. We hebben laten zien dat we kunnen terugvechten, maar we zijn er niet in geslaagd dat vol te houden. We moeten voorkomen dat we achter komen en zelf nóg meer goals maken."

Mentaal spelletje

De geboren Eindhovenaar merkt wel dat de slechte prestaties in zijn hoofd gaan zitten. "Dat gaat normaal niet zo snel, maar wel als het een paar keer achter elkaar gebeurt", gaat hij verder. "Als je veel wedstrijden wint en alles gaat zoals je wilt, voel je je altijd beter dan wanneer je verliest. We weten wat we kunnen, maar we laten het niet zien. Ik neem daar mijn verantwoordelijkheid voor."

Over speelstijl van PSV

De afgelopen weken liep Liverpool telkens in hetzelfde mes, tóch wist de ploeg van Slot géén goede oplossing te vinden. Hij merkt dat de speelstijl van tegenstanders héél erg afwijkt ten opzichte van vorig seizoen. "We hebben niet het juiste antwoord gevonden, maar tegen PSV verwacht ik een héél andere speelstijl. Het wordt compleet anders dan de gemiddelde Engelsman verwacht. Het zal me verbazen als Peter (Bosz, red.) zich gaat ingraven."

Hij kijkt vol enthousiasme naar de huidige prestaties van de Eindhovenaren. "PSV had een moeilijke periode aan het einde van vorig seizoen en begon dit seizoen misschien niet zo goed, maar de resultaten waren goed. De laatste twee of drie maanden is het een winnende machine geworden. Veel solider dan aan het begin van het seizoen. Dit team komt in de buurt van het beste dat hij bij PSV heeft gecoacht", eindigt Slot zijn lofzang.

Liverpool - PSV

Ondanks dat Liverpool acht van de laatste elf duels verloor, blijven hun prestaties in de Champions League uitstekend. Met negen punten uit vier wedstrijden staan de Engelsen er goed voor en lijken ze vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie een stuk ingewikkelder; de ploeg van Peter Bosz (vijf punten na vier duels) staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op de tussenronde in leven te houden.

Scenario's

PSV staat aan de vooravond van een reeks belangrijke wedstrijden in de Champions League. Met nog vier duels op het programma, waaronder een uitwedstrijd tegen Liverpool op het iconische Anfield, blijft de hoop op een plek in de tussenronde van Europa levend. Toch heeft PSV zichzelf door eerdere misstappen in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Sportnieuws.nl geeft een overzicht van de mogelijke scenario's.

