Ronald Koeman blikt vooruit op kraker tussen Nederland en Engeland: 'Het is 50/50, we moeten de perfecte wedstrijd spelen'

Het Nederlands elftal nam dinsdagavond het vliegtuig van Wolfsburg naar Dortmund. Bondscoach Ronald Koeman nam nog even de tijd om wat vragen van de UEFA te beantwoorden, in aanloop naar de halve finale tussen Nederland en Engeland op het EK voetbal.

"Iedereen is beschikbaar om morgen te starten", zei Koeman, nadat de journalist opmerkte dat keeper Bart Verbruggen met iets om zijn knie trainde. Vervolgens werd de bondscoach gevraagd naar de drie wedstrijden die Nederland eerder dit toernooi won. "Als je terugkijkt op dit EK, kunnen we op verschillende manieren winnen."

Koeman denkt dat dat een kracht van Nederland is, die hij ook hoopt te gebruiken tegen Engeland. "Het is voor morgen 50/50 naar mijn mening. We moeten de perfecte wedstrijd spelen om te winnen."

Problemen Nederlands elftal in Duitsland: persconferentie Ronald Koeman vervalt De persconferentie van het Nederlands elftal gaat niet door. De selectie zou namelijk per trein naar Dortmund komen, maar er zijn problemen op het Duitse spoor. Daarom gaat het schema nu op de schop.

Nederlandse fans

Het Nederlands elftal heeft in ieder geval weer de steun van héél veel oranjefans. Er reizen liefst 80.000 Nederlanders af naar Dortmund, terwijl Nederland ook de Gelbe Wand in het Borussia Dortmund-stadion toegewezen heeft gekregen. "Laten we hopen dat we de Nederlandse fans blij kunnen maken door naar de finale te gaan."

Koeman en Nathan Aké konden niet aanschuiven bij de persconferentie van 19:45 uur, omdat er problemen waren op het Duitse spoor. De Nederlandse selectie zou eigenlijk per trein afreizen naar Dortmund, maar ging uiteindelijk toch met het vliegtuig. Daarom werd er een apart moment door de UEFA ingelast, waarin de Europese voetbalbond een video opnam met de Nederlandse bondscoach. "We hebben het vliegtuig genomen, was maar dertig minuutjes. Morgen is dat geen probleem", blikt de bondscoach vooruit op de fitheid van zijn spelers.

