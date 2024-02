Ronald Koeman over Brian Brobbey: 'Serieuze optie om mee te starten op EK'

Bondscoach Ronald Koeman was eerder érg kritisch op Brian Brobbey, maar moet daar nu toch van terugkomen. De Ajax-spits is in topvorm en Koeman noemt het dan ook een 'serieuze optie om mee te starten op het EK'.

Dat zegt Koeman bij Goedemorgen Eredivisie, nadat hij een dag eerder aanwezig was bij de topper tussen PSV en Ajax (1-1). Brobbey gaf de assist. "Gister (zaterdag, red.) had hij natuurlijk twee heel belangrijke momenten. Bij de eerste goal had hij niet de beste aanname, maar het vervolg was meer dan goed."

Koeman ziet ook de kwaliteiten van de 22-jarige Brobbey, die in zijn laatste twaalf Eredivisie-wedstrijden een doelpunt of assist gaf. "Hij is natuurlijk verschrikkelijk snel en sterk. Dit is geweldig. Hij houdt het overzicht."

Hoewel de kritiek van de bondscoach op Brobbey minder is, zijn er nog steeds verbeterpunten. "In de tweede helft was er ook een moment dat hij iets te veel moeite had in zijn aannames, waardoor hij niet echt een open kans creëert, maar: hij ontwikkelt zich, is snel, is sterk, een serieuze optie om met hem te gaan starten."

Joshua Zirkzee

Ook Bologna-spits Joshua Zirkzee wordt benoemd. Is dat wat voor Oranje? "Ik zie iemand die heel veel vrijheid heeft en veel inzakt, die sterk aan de bal is, maar die niet altijd in de zestien, is waar een spits moet zijn. Hij is veel meer een meevoetballende negen, iets heel anders dan Brian Brobbey, waarvan ik vind dat hij een prima ontwikkeling doormaakt de laatste maanden."