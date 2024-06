'San Diego hoopt nog altijd op winterse komst PSV'er Hirving Lozano'

San Diego FC, vanaf komend jaar uitkomend in de Amerikaanse MLS, is in verregaande gesprekken over de komst van Hirving Lozano. PSV wil een aardig bedrag voor de afgelopen zomer aangetrokken aanvaller: ruim 11 miljoen euro.

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde The Athletic, net als het Eindhovens Dagblad. De deal is nog niet rond, maar bronnen zeggen dat gehoopt wordt dat dat lukt voor de start van de Copa América komende zomer, waar Lozano met Mexico zal meedoen. Het is de bedoeling dat Lozano dan vanaf 1 januari 2025, wanneer het nieuwe MLS-seizoen bijna start, bij de selectie van het Amerikaanse team zit. Het gaat dus om een winterse transfer, waarbij San Diego FC hoopt dat hij binnenkort rondkomt.

Tweede periode bij PSV weinig succesvol

De nog altijd maar 28-jarige Mexicaan is bezig aan zijn tweede periode in Eindhoven. Tussen 2017 en 2019 speelde hij 60 wedstrijden voor de club, waarin hij 34 keer scoorde. Dat leverde hem een transfer naar Napoli op voor een recordbedrag voor PSV: zo'n 45 miljoen euro.

PSV nam hem afgelopen zomer weer over van diezelfde club. Daarmee was zo'n 15 miljoen euro gemoeid. Het is Lozano tijdens het afgelopen seizoen niet echt gelukt om indruk te maken bij PSV. Hij moest het dit seizoen vooral doen met invalbeurten en was ook regelmatig afwezig door blessures. In 21 competitieduels kwam hij tot zes goals en drie assists.