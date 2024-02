Slecht nieuws voor hooligans: politiechef wordt nieuwe KNVB-voorzitter

Frank Paauw wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB. De hoofdcommissaris van de politie Amsterdam volgt Just Spee op, die afgelopen herfst aangaf om gezondheidsredenen te stoppen. Op 28 maart benoemt de bondsvergadering in Zeist de nieuwe voorzitter. De 65-jarige Paauw is de enige kandidaat.

Paauw is sinds 2019 korpschef in Amsterdam en daarvoor had hij negen jaar dezelfde functie in Rotterdam. Daardoor kent hij de KNVB als gesprekspartner. Hij zet zich sinds enige tijd in voor 'veilig en gastvrij' voetbal als portefeuillehouder voetbal bij de Nationale Politie.

Geen goed nieuws voor hooligans

Dat is dus slecht nieuws voor fans die met verkeerde bedoelingen naar het stadion komen. Paauw pleitte namelijk bij talkshow Op 1 voor een 'bonus-malus systeem' voor clubs en supporters, nadat Davy Klaassen een aansteker op zijn hoofd kreeg tijdens het bekerduel Feyenoord - Ajax.

Met die maatregel wil hij bepaalde vakken leeg houden. Binnen dat systeem zou het aantal supporters dat binnen mag komen beperkt worden bij herhaaldelijke ongeregeldheden. "Zie het niet als een totaal verbod op uitfans", zei de politiechef toen. "Wel zullen we naar andere regimes moeten gaan om het probleem aan te pakken."

'Buiten proportie'

Hij had ook kritiek op de enorme druk die het voetbal legt op de politiecapaciteit. Zo zei hij bij WNL op Zondag dat hij zevenhonderd agenten bij Ajax - Olympique Marseille totaal buiten proportie vindt. Ook hier zei Paauw dat een verbod op uitpubliek niet structureel zou moeten gelden. "Maar wel bij individuele wedstrijden als je weet dat er een groep van driehonderd ultra’s komt."

Paauw start in Zeist op 1 juni.