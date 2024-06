Robert Lewandowski heeft goed gevoel over Oranje en EK: 'Wij zijn geen opvulling'

Robert Lewandowski denkt dat Polen een goede kans maakt in de EK-groep D met verder Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. De topspits van FC Barcelona ziet zijn land niet als opvulling. "Ik ben zeer positief gestemd."

Tijdens een persmoment van de nationale ploeg stond 'Lewa' de (Poolse) media te woord. "We gaan naar Duitsland om ons van onze beste kant te laten zien", waarschuwt hij alvast Oranje dat de eerste tegenstander van de Polen zal zijn. Groep D is op basis van de FIFA-ranking de zogenoemde 'Poule des Doods'.

Lewandowski looft EK-voorbereiding

Bij Oostenrijk en Frankrijk zijn ze in goede doen en ook Polen is in topvorm, belooft Lewandowski. "Ik heb niet alleen een positief gevoel over het EK, maar ook over de voorbereiding. We snappen uiteraard wel dat we in een lastige groep zitten."

Polen begint het EK met een wedstrijd tegen Nederland op 16 juni in Hamburg. Daarna volgen duels met Oostenrijk en Frankrijk. Lewandowski kon niet zeggen wanneer hij tevreden is. "Wat ik als een succes beschouw? Daar heb ik geen duidelijk antwoord op. Voor mij is het belangrijkste dat we goed spelen en resultaat behalen. Pas na het EK kunnen we zeggen of het toernooi wel of geen succes is geweest."

'Dromen mag altijd, maar wel realistisch'

Lewandowski beseft dat weinig mensen rekening houden met Polen en dat vindt hij prima. "Dromen mag altijd, maar je moet wel realistisch zijn. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we een team hadden dat een medaille moest winnen. Dat ik met het nationale team sinds 2012 voor de zesde keer een eindtoernooi speel, mag wel een succes worden genoemd. In het verleden lukte Polen dat niet."

Polen oefent vrijdag in Warschau tegen Oekraïne en maandag 10 juni tegen Turkije.