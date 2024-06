Daley Blind snapt teleurstelling bij Ian Maatsen na mislopen EK: 'Het is een supergroot talent'

Daley Blind maakt zich op voor alweer zijn vierde eindtoernooi met Oranje. Hij is van de huidige selectie recordinternational en heeft al de nodige ervaring op zak. Hij voelt zich nog topfit, kent zijn lichaam en kwaliteiten en wil belangrijk zijn in het groepsproces. "Er heerst een positieve flow in het elftal."

Daley Blind kijkt uit naar zijn vierde toernooi met Oranje, zijn eerste was het WK in 2014 waar hij debuteerde. In die tussentijd maakte hij van alles mee, daar is hij zich van bewust. "Bijvoorbeeld de druk voor zo'n wedstrijd, die went wel. Ik weet dat in Brazilië tegen Spanje er veel jongens hun eerste eindtoernooi speelde en dan heerst er wel spanning naar die eerste wedstrijd toe. Dat is nu natuurlijk wat minder, maar die wil je wel houden", legde Blind uit.

Daley Blind moet zwangere vrouw met twee kinderen achterlaten tijdens EK: 'Zij zal het wel pittig krijgen' Na een geweldig seizoen met Girona in Spanje meldde Daley Blind zich als vanouds bij Oranje. De oud-Ajacied mag zich opmaken voor het vierde eindtoernooi in zijn carrière en uiteraard wil hij veel gaan spelen. Privé gaat het ook lekker voor de linkspoot: zijn vrouw Candy-rae is hoogzwanger van hun derde kind. "Het wordt wel pittig voor mijn vrouw, zij blijft met twee kleintjes achter."

Positieve flow bij Blind en Oranje

De wereld lacht Blind nog altijd toe als het op sportief gebied aan komt. Hij kan met geen beter gevoel aankomen bij Oranje nadat hij met Girona voor het eerst in de geschiedenis Champions League haalde. "Ik ben ook een heel seizoen fit gebleven, daarom sta ik hier nog topfit. Ik wil dat doorzetten."

Hij ziet ook om zich heen dat het anders gaat, met kleine kwetsuren en probleempjes. Maar over het algemeen ziet hij een goede selectie in- en buiten het veld. "Er zijn ook jongens als Frenkie die nog aan het strijden is tegen een blessure. Dat ziet er goed uit gelukkig, maar zo zie je maar dat iedereen zijn eigen verhaal meebrengt naar zo’n toernooi. Over het algemeen is er een positieve flow in het elftal."

Daley Blind: veelzijdige voetballer met pacemaker op zijn Ajax-hart, getrouwd met jeugdliefde Candy-Rae Daley Blind is een bijzondere voetballer. Niet omdat hij de sterren van het dak speelt, maar omdat hij altijd een voldoende haalt. En dat als hartpatiënt. Dit is Daley Blind, voetballer van het Nederlands elftal en de Spaanse stuntploeg Girona.

Ian Maatsen

Blind is dus één van de ervaren mannen op het EK, maar hij weigert alleen zijn ervaring te gebruiken dit toernooi. Hij wil belangrijk zijn, ook in het veld. Logisch, na zo'n goed seizoen. "Als ervaren jongen probeer je de jonge spelers te helpen en het teamproces gewoon te helpen. Maar zelf wil je ook een rol spelen. Je wil zelf belangrijk zijn in het elftal, op het veld", vertelde Blind. "Als dat buiten het veld is, je wil je rol gewoon invullen maar we zijn allemaal bij Oranje om te spelen. Dat zal bij mij niet anders zijn."

'Ronald Koeman toont zich conservatief met het thuislaten van Ian Maatsen' Ronald Koeman heeft in de voorbereiding afscheid genomen van Nick Olij, Quinten Timber en Ian Maatsen. Zij zijn net als Marten de Roon afgevallen voor het EK in Duitsland. Timber was vanaf maandag al niet fit, dus dat mag geen verrassing zijn. Ryan Gravenberch heeft wel de selectie gehaald, net als Ajacied Steven Bergwijn. Dat Maatsen niet mee is, is de grootste verrassing van de middag.

Zo'n jonge jongen, is Ian Maatsen. De linksback van Borussia Dortmund bereikte de finale van de Champions League maar moet zijn debuut bij Oranje uitstellen. Ronald Koeman nam hem niet op in de definitieve selectie van Oranje. Blind begrijpt dat dat moeilijk moet zijn voor Maatsen. "Ik kan me inbeelden dat het moeilijk is voor zo’n jongen als je een goed seizoen draait en dan op het laatste moment af valt. Laat me duidelijk zijn dat het een groot talent is."

Oranjefans in Duitsland

Blind is optimistisch over de kansen van Oranje op het EK, ook al weet hij dat er veel concurrentie is. "We doen mee om kampioen te worden, we zitten niet bij de topfavorieten als je van de buitenkant kijkt. Maar we zijn een ploeg waar veel landen niet tegen willen spelen, we kunnen van iedereen winnen."

Domper voor Nederlandse fans tijdens EK voetbal: streep door speciale Campings van Oranje in Duitsland Een streep door de rekening voor veel fans van het Nederlands elftal. De Campings van Oranje gaan niet door, zo meldt de organisatie twee weken voor het toernooi begint. Een paar weken geleden liet de organisatie nog trots weten dat het goed ging met de kaartverkoop.

Waar de 34-jarige verdediger vooral naar uitkijkt is veel Oranje in Duitsland. Het EK is om de hoek dus hij hopt op veel fans op de tribune. Dat was de afgelopen jaren lang niet altijd het geval. "Het is natuurlijk mooi dat het dichtbij is én dat je niet iets hebt als Corona. "In Qatar waren er ook wat Nederlanders, maar dat was wel anders. Er waren 80.000 Argentijnen en 5.000 Nederlanders volgens mij. Het is iets toegankelijker voor de fans en dat is ook goed voor ons. Niks is mooier dan een Oranjetribune."