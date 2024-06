Brian Brobbey duikt weer op bij groepstraining Oranje

Goed nieuws vanuit het Oranje-kamp: Brian Brobbey doet weer mee met de groepstraining. De spits van Ajax deed een deel van de training op maandag mee, een dag nadat het Nederlands elftal met 2-1 van Polen won op het EK voetbal.

Op woensdag 12 juni ging Brobbey eerder van het trainingsveld. Het ging om een hamstringblessure, waarna er MRI-scans werden gemaakt om de ernst te bepalen. Hoewel er werd gecommuniceerd dat de blessure van Brobbey meeviel, werd toch Joshua Zirkzee van zijn vakantie geplukt om de selectie te versterken.

Bondscoach Ronald Koeman wilde het risico niet nemen om zijn selectie te laten uitdunnen naar 24 spelers als Brobbey weg zou vallen. Daarom nam de bondscoach er voor de zekerheid juist nog een speler bij. Zirkzee kreeg een belletje toen hij bij Disney World in Miami was. Een dag later arriveerde hij al in het trainingskamp in Wolfsburg.

Spelers komen naar buiten met voetbalschoenen. Óók Brian Brobbey. Ook familie is vandaag aanwezig om te kijken naar de training. #oranje pic.twitter.com/KUaqen6mUu — Rick (@rickkraaijeveld) June 17, 2024

Andere spits redt Oranje

Ondertussen sudderde Brobbey door met zijn blessure. Hij trainde niet meer mee met de groep en miste zo ook het duel tegen Polen. Memphis Depay stond in de spits en invaller Wout Weghorst zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende 2-1. Zirkzee bleef negentig minuten op de bank.

Maandag stond Brobbey dus weer op het trainingsveld. Hij deed eventjes mee met de groep en sloot daarna aan bij de uitlooptraining van de spelers die zondag minuten maakten tegen Polen. Op vrijdag speelt het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Die wedstrijd begint om 21:00 uur. Die dinsdag erop speelt Nederland nog tegen Oostenrijk.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.