Aad de Mos schaart Nederland bij favorieten voor EK-winst, maar heeft tip voor Ronald Koeman

Voormalig toptrainer Aad de Mos zet Nederland na de eerste wedstrijd tegen Polen (2-1 winst) in het rijtje van de favorieten voor de Europese titel. Zo stelt hij vast in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

"Heel goed voetbal. Met het eerste uur voetbal scharen ze zich echt bij de favorieten", aldus De Mos, die wel ook zag dat Oranje veel kansen miste. Maar dat laatste ligt volgens de voormalig coach aan de druk die bij zo'n eerste wedstrijd op een eindtoernooi komt kijken.

Wel had De Mos ook een tip voor bondscoach Ronald Koeman: "Ik denk dat Jeremie Frimpong langzaam in de basis moet in plaats van Xavi Simons." Na de 2-1 zege van zondag op Polen wacht Frankrijk aanstaande vrijdag als volgende tegenstander. De poulefase wordt op dinsdag 25 juni afgesloten met het treffen tegen Oostenrijk.

'Bart Verbruggen is een topkeeper'

De Mos riep keeper Bart Verbruggen uit tot 'man van de wedstrijd'. "In belangrijke situaties - op momenten dat Nederland de controle kwijt was - dan is het altijd gevaarlijk. Dan heb je een topkeeper nodig. Hij is met zijn 21 jaar een topkeeper in wording. We hebben altijd geklaagd dat we geen opvolger voor Edwin van der Sar hebben, maar dit is de nieuwe Van der Sar."

Genoten van Wout Weghorst

Natuurlijk had De Mos ook genoten van goudhaantje Wout Weghorst, die Nederland in de 83e minuut als invaller aan de drie punten hielp. "Dat is ongelooflijk, hij doet het altijd. Dat is een keuze waar Koeman gebruik van kan maken."

'Jude Bellingham, ongelooflijk'

Verder ging De Mos zondagavond rustig zitten voor Servië - Engeland (0-1), waar hij volop genoot van Real Madrid-sterspeler Jude Bellingham. "Als je praat over de speler van het toernooi en meest complete speler van de afgelopen jaren: hij heeft én passing én verdedigend werk én is fysiek sterk. En komt daarnaast vaak voor de goal en hij kent geen angst. Ik geniet ongelooflijk van hem."

Voorspelling van de dag

Voor vandaag verwacht De Mos dat Oekraïne gaat winnen van Roemenië. Ook heeft hij veel vertrouwen in België, dat het opneemt tegen Slowakije. "De Belgen winnen met 3-0." Tot slot voorspelt hij het duel tussen Oostenrijk en Frankrijk. De andere opponenten uit de groep van Oranje. "Frankrijk wint met 1-3."

