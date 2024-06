Jasper Cillessen vertrekt bij NEC: doelman keert terug naar land van zijn kind

NEC kan op zoek naar een nieuwe keeper. Jasper Cillessen keert namelijk terug naar Spanje, waar hij het doel van Las Palmas gaat verdedigen. In Spanje woont ook het kind van Cillessen, waaromheen het eerder onrustig was.

De 35-jarige Cillessen heeft een gedenkwaardig seizoen achter de rug bij NEC, waarmee hij op een knappe zesde plaats eindigde en bovendien de bekerfinale haalde. Toch kon de sluitpost op kritiek rekenen, zeker na zijn fout tegen Go Ahead Eagles in de verloren halve finale van de play-offs om Europees voetbal. De Groesbeker werd door Ronald Koeman ook niet geselecteerd voor het EK, nadat hij het WK in Qatar en EK in 2021 al aan zich voorbij moest laten gaan.

Jasper Cillessen in zak en as na verloren bekerfinale: 'Iedereen zit er doorheen, we waren zo dichtbij' NEC verloor zondagavond de bekerfinale van Feyenoord met 1-0. In een rare finale, met onderbrekingen door vuurwerk, begonnen de mannen van Rogier Meijer erg sterk maar moesten toch toegeven. "Ze waren te pakken, ik denk dat we grote kansen hebben gehad maar Wellenreuther pakte ze goed", complimenteerde hij zijn collega aan de andere kant.

Oud-teamgenoot

Nu keert de 65-voudig international dus terug naar Spanje, waar hij tussen 2016 en 2022 al speelde voor Barcelona en Valencia. In Catalonië was Cillessen de stand-in voor Marc-André ter Stegen en speelde hij met name bekerwedstrijden. De oud-Ajacied vond zijn naam vaker terug op het wedstrijdformulier van Valencia, al was hij ook daar niet een onbetwiste nummer één.

Bij Las Palmas treft Cillessen Daley Sinkgraven, met wie hij in het seizoen 2015/16 al samenspeelde bij Ajax. De promovendus uit de hoofdstad van Gran Canaria eindigde het afgelopen seizoen als zestiende op het hoogste niveau van Spanje. Daarbij was keeper Alvaro Valles uitblinker en aangezien hij nog maar een contract voor de duur van één jaar heeft, sorteert de club met Cillessen alvast voor op een verterk van de Spanjaard. Cillessen had eveneens nog een contract tot medio 2025. Daarom kan NEC nog rekenen op een kleine transfersom, meldt De Telegraaf.

Kind

Eerder kwam de goalie in opspraak om zijn rol als vader. Hij heeft een jong kind in Spanje, maar zijn ex-vriendin verweet Cillessen dat hij niet betrokken was als vader en te weinig alimentatie betaalde. Een terugkeer naar Spanje zou een aanzet kunnen zijn om daar verandering in te brengen, al is het Canarisch eiland nog steeds niet om de hoek bij Madrid, waar de sportjournaliste gevestigd is.