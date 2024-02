Stand Eredivisie | AZ en Feyenoord willen profiteren, Vitesse hekkensluiter af?

In de Eredivisie is speelronde 20 in volle gang. De topper tussen Ajax en PSV eindigde zaterdag onbeslist (1-1). De vraag is of Feyenoord vanmiddag weer iets dichter naar koploper PSV kan kruipen, of wordt het juist nog ongekend spannend om de tweede en derde plekken?

Programma Eredivisie vandaag

Feyenoord wil weer omhoog kunnen kijken en de concurrentie voor de tweede plaats de hielen laten zien. Een zege bij AZ (vanmiddag 14.30 uur) is een uitstekende manier daarvoor. Dan is het gat met PSV nog 'maar' 10 punten en blijft de marge met FC Twente (dat zaterdag met 3-0 van RKC won) 5 punten. AZ en Ajax hebben dan 11 punten achterstand op Feyenoord.

Onderin is het ook heel spannend in de Eredivisie, want FC Volendam en Vitesse willen niet meer laatste staan. Allebei hebben ze 12 punten na 19 speelronden en hekkensluiter Vitesse heeft een thuisduel tegen Go Ahead Eagles (12.15 uur). Volendam gaat op bezoek bij FC Utrecht om 14.30 uur. De Arnhemmers (en Volendammers) kunnen op gelijke hoogte komen met nummer 16 RKC Waalwijk. Het doelsaldo blijft dan wel een dingetje. Dat is nog ruim in het voordeel van de ploeg uit Brabant.

Waar kan je de Eredivisie op televisie kijken vandaag?

De wedstrijden in de Eredivisie zijn te volgen op ESPN. Vitesse tegen Go Ahead zie je op ESPN 3 vanaf 12.00 uur. FC Utrecht - Volendam begint om 14.30 uur op het hoofdkanaal van ESPN. Op het tweede kanaal (ESPN 2) kijk je naar AZ - Feyenoord. Om 16.45 uur wordt op ESPN de twintigste speelronde van de Eredivisie afgesloten met Sparta - PEC Zwolle.