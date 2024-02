Koploper PSV speelt gelijk tegen Ajax in een slordige kraker en blijft ongeslagen in Eredivisie

Waar men hoopte op een spektakelstuk in Amsterdam werd het vooral een slordig schaakspel. De wedstrijd verliep vrij stroef en werd nooit echt een open wedstrijd. Steven Berghuis scoorde de 1-0 uit een counter, waarna tien minuten later Luuk de Jong de gelijkmaker maakte. De eindstand: 1-1.

Voor de start van de wedstrijd waren de ogen ditmaal niet op de stand gericht, maar op heel andere zaken. Iedereen was benieuwd hoe Jordan Henderson voor de dag zou komen en hoe PSV alle blessures zou oplossen. Noa Lang, Joey Veerman, Malik Tillman en Guus Til, het zijn zomaar wat namen die PSV moest missen in Amsterdam.

Het initiatief lag in de eerste tien minuten bij PSV dat Ajax direct vast zette op eigen helft. De eerste kansjes waren dan ook voor PSV, twee afstandsschoten van Johan Bakayoko en Hirving Lozano, maar beide belanden vrij gemakkelijk in de handen van Ramaj.

Doelpunt Ajax

Na tien minuten kwamen de eerste kansen voor de thuisploeg. Henderson bediende een diepgaande Kenneth Taylor, maar de bal bleek net wat te moeilijk. Niet veel later legde Brobbey in de 16 de bal panklaar voor Bergwijn die onbesuisd naast schoot.

De derde keer was het wel raak: Waar de PSV het betere spel heeft, daar scoorde Ajax. PSV leed balverlies rond de 16 van Ajax, Berghuis stuurde Brobbey weg naar de goal van PSV. Zelf kon hij het klusje niet klaren, maar de aangesloten Berghuis wel; hij schoot de bal door de benen van Benítez.

Berghuis ➡️ Brobbey ➡️ Berghuis ➡️ ⚽



Ajax leidt na deze vlijmscherpe counter ⬇️ pic.twitter.com/UKUJ4u1z3r — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Antwoord PSV

Vanaf dat moment werd PSV wat feller en gingen ze de druk nog meer opvoeren op de helft van Ajax. De flanken gingen meer wisselen en daar had de defensie van Ajax het moeilijk mee. Het duurde dan ook niet lang voordat er weer een doelpunt viel in Amsterdam. Wie anders dan Luuk de Jong scoorde namens PSV. Ismael Saibari werd door Hirving Lozano weggestuurd aan de linkerflank en hij gaf voor. De Jong was de baas in het duel met de net ingevallen Sosa en schoof de bal het Ajax-doel in. Het is zijn tiende goal tegen Ajax in zijn loopbaan bij PSV.

Luuk de Jong rondt een fraaie aanval knap af: 1-1 ⚖️#ajapsv pic.twitter.com/4Oxbb7D2h8 — ESPN NL (@ESPNnl) February 3, 2024

Stroeve tweede helft

De tweede helft had nogal een stroeve start. Ajax leek wat meer initiatief te hebben, maar grote kansen bleven uit. De grootste kans diende zich pas aan na ruim 65 minuten: Luuk de Jong kopte vanuit een corner hard tegen de kruising aan. Niet lang daarna werd Brobbey weggestuurd, maar hij kon geen richting aan zijn schot meegeven die voorlangs ging.

De wedstrijd werd er richting het einde van de wedstrijd niet mooier op, het werd wat grimmiger en slordiger. Veel overtredingen, irritaties en appeleren maakte de wedstrijd minder aantrekkelijk. Er werd veel strijd geleverd, maar weinig gecreëerd. De tank leek in het laatste kwartier van de partij ook leeg bij beide elftallen. Taylor kreeg in de blessuretijd nog een kans, maar Benítez pareerde zijn inzet,

Ongeslagen

Zo blijft PSV ongeslagen in de Eredivisie maar heeft het al wel twee keer punten verspeeld na de winterstop, tegen Utrecht en nu tegen Ajax. Feyenoord kan daardoor het gat tot tien punten brengen, mocht er gewonnen worden in Alkmaar in het duel met AZ op zondagmiddag. Ajax blijft op de vijfde plaats staan met even veel punten als AZ, dat morgen dus tegen Feyenoord speelt.