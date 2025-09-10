Voormalig PEC Zwolle-directeur Xander Czaikowski heeft zijn frustratie geuit over de stilstaande plannen rondom de verbouwing van Feyenoord-stadion De Kuip. "Wat ik gewoon heel jammer vind, is dat niemand die hete aardappel durft op te pakken", vertelt Czaikowski, die als mede-oprichter van de Estrella Football Group bekend staat om zijn innovatieve manier van clubs opnieuw inrichten.

Czaikowski, wiens roots liggen in de entertainmentindustrie, staat bekend als iemand die het niet moet hebben van zijn voetbalverstand. Hij houdt juist van de andere kant van de medaille van de sportwereld en geniet intens van de Amerikaanse denkwijze. "Ik vind de entertainmentwaarde en hoe groot ze alles in Amerika aanpakken héél mooi", stelt Czaikowki in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

'Heel boeiend en interessant'

Die filosofie heeft hij ook besproken met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese, die jarenlang in Amerika werkte. "Hij zei dat hij zich met name irriteerde aan het sportieve deel, omdat dat er eigenlijk niet toe doet. Voor mensen met een échte voetbalachtergrond is dat natuurlijk een ding, maar ik vind het juist heel boeiend en interessant hoe ze in Amerika het entertainment aanpakken. Dat zie je ook langzaam terugkomen in Europa. Als je naar Tottenham Hotspur kijkt, dat stadion vind ik fantastisch om te zien."

Beluister hieronder de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine met Xander Czaikowski.

Stilstaande plannen rondom De Kuip

Host Robert Maaskant vraagt Czaikowski of het hem dan ook 'irriteert' dat het project van De Kuip al zolang stil ligt. "Wat ik gewoon heel jammer vind, is dat niemand die hete aardappel durft op te pakken. Ik snap dat je heel veel weerstand krijgt van supporters, maar je zit er niet om populair te worden… Je zit er om het beste te doen voor de club en dat betekent dat je ook pittige en moeilijke keuzes moet maken. Het stadion is zo’n beslissing, maar het moet wel opgelost worden."

Czaikowski benadrukt daarbij de commercieel enorme kansen voor Feyenoord, mocht de club besluiten een nieuwe richting in te slaan met het iconische stadion. Hij vergelijkt het met de omzet die clubs zoals Tottenham Hotspur, dat afgelopen jaar het stadion heeft gerenoveerd, genereren.

"Je ziet alleen dat Tottenham uit zakelijke relaties alleen al 120 miljoen pond haalt. Bij Feyenoord gaat het sportief de laatste tijd écht hartstikke goed, maar als je op het commerciële vlak niet meegroeit, dan ga je op een gegeven moment toch weer tegen het financiële aspect aanlopen dat je te weinig inkomsten hebt om mee te kunnen met de rest van Europa", gaat hij verder.

Jeukende handen bij renovatieplannen

Hoewel velen twijfelen of een renovatie van De Kuip überhaupt haalbaar is, ziet Czaikowski wel mogelijkheden. "Dat komt vooral omdat ik dat heb gezien bij Real Madrid en Barcelona. Zij hebben hun oude stadion vernieuwd, zonder dat dat verloren is gegaan", legt hij uit. Een renovatie zou volgens hem architectonisch uitvoerbaar moeten zijn, maar het hangt af van de financiële middelen. "Bouwkundig kan volgens mij alles, maar het ligt eraan hoeveel geld er beschikbaar is."

"Het belangrijkste is dat je het kunt financieren, en dan maakt het niet uit of je een nieuw stadion gaat gaat bouwen of gaat renoveren", vervolgt Czaikowski, die wijst op slimmigheden van clubs als Barcelona en Real Madrid. "Zij verkopen gewoon VIP-seats voor honderdduizend euro per seizoen. Beiden hebben ze daar meer dan honderd miljoen euro mee binnengehaald, dat is natuurlijk een stukje toekomstig kapitaal naar voren halen. Je kunt je dan wel afvragen: hoe gezond is dat over tien jaar? Maar je kunt ook niet tien jaar lang niets doen aan De Kuip…"

Beluister De Maaskantine

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant wekelijks een gast uit de voetbalwereld. Deze week spreekt hij met Xander Czaikowski onder meer over de turbulente tijd bij PEC Zwolle, zijn rol als mede-oprichter van de Estrella Football Group en zijn adviseurschap bij HERA United. Je kunt de podcast beluisteren via Spotify of bekijken op YouTube.