Ten Hag gunt Haller 'sportief hoogtepunt': 'Zijn verhaal is superemotioneel'

Sébastien Haller was zondagavond de grote man in zijn thuisland. De oud-Ajacied schoot Ivoorkust naar de winst in de Afrika Cup. Voor de 29-jarige spits was het een droom die uit kwam: in 2022 werd bij hem teelbalkanker geconstateerd, daar herstelde hij van en nu staat de speler van Borussia Dortmund weer op het veld. Zijn oud-trainer Erik ten Hag is vol lof over de spits.

In gesprek met De Telegraaf vertelde Ten Hag, tegenwoordig trainer van Manchester United, over het contact dat hij hield met Haller. "Hij was natuurlijk pas net twee weken weg bij Ajax, toen de ziekte bij hem werd geconstateerd. Ook voor mij was dat een enorme klap." Ten Hag had de Ivoriaan zo'n anderhalf jaar onder zijn hoede in de hoofdstad. De twee kenden elkaar van hun gezamelijke periode bij FC Utrecht.

''De manier waarop hij ermee is omgegaan, verdient groot respect. Hij is niet gevlucht in boos zijn, maar heeft het direct aanvaard en heeft alles aangegrepen om zijn kansen op herstel te vergroten en weerbaar te zijn. Hij heeft zich geweldig teruggeknokt en dan is het mooi dat daar nu ook een zo verdiend sportief hoogtepunt op volgt."

"Dit hoogtepunt is 'Seb' zo enorm gegund", vervolgt Ten Hag zijn lofzang. "Na alles wat hij heeft meegemaakt. Zijn verhaal is natuurlijk super emotioneel. De zware ziekte die hij heeft gehad en dan zó terugkomen."

In 2022 transfereerde Haller van Ajax naar Borussia Dortmund. Met deze overstap was zo'n 31 miljoen euro gemoeid, maar een paar weken later sloeg het noodlot toe. Bij zijn medische keuring in Duitsland werd een tumor ontdekt. Een halfjaar later maakte Haller zijn rentree. Begin februari scoorde hij de eerste goal sinds zijn terugkeer.