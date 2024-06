TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Georgië - Portugal

Cristiano Ronaldo zorgde zaterdag maar weer eens voor een record op het EK met zijn assist op de 3-0 van Bruno Fernandes in het duel tussen Portugal en Turkije. De 39-jarige spits is nu de speler met de meeste assists in de EK-historie. Het is voor de Portugees niet zijn eerste EK-record, want hij heeft er inmiddels een heleboel.