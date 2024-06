Dit is de waanzinnige lijst aan records van Cristiano Ronaldo op het EK

Cristiano Ronaldo zorgde zaterdag maar weer eens voor een record op het EK met zijn assist op de 3-0 van Bruno Fernandes in het duel tussen Portugal en Turkije. De 39-jarige spits is nu de speler met de meeste assists in de EK-historie. Het is voor de Portugees niet zijn eerste EK-record, want hij heeft er inmiddels een heleboel.

Tot verbazing van aardig wat tv-kijkers was Ronaldo zaterdag niet zelfzuchtig toen hij alleen op de Turkse doelman Altay Bayindir afliep. De Portugees gunde de bal aan Manchester United-middenvelder Fernandes, die de 3-0 simpel binnen kon tikken. Portugal is door de dikke zege zeker van de groepswinst en Ronaldo verzekerde zich dus van opnieuw een record.

Waarom Cristiano Ronaldo het balletje breed gaf: weer een EK-record op zak Cristiano Ronaldo heeft wéér een record op zak. De 39-jarige Portugees heeft nu de meeste assists op EK's. De teller staat op zeven stuks, zo weet Opta. Ronaldo is ook al recordhouder met de meeste doelpunten: veertien.

Van groentje tot routinier

Ronaldo is deze zomer samen met de 41-jarige verdediger Pepe de routinier in de Portugese selectie, maar dat was twintig jaar geleden wel anders. In 2004 maakte hij als 19-jarig supertalent zijn EK-debuut in eigen land tegen Griekenland. Ronaldo scoorde in het openingsduel, maar Griekenland won. Portugal verloor later in de finale opnieuw van de Grieken.

Ronaldo was er sindsdien op elk EK bij en beleefde zijn hoogtepunt in 2016 toen Portugal Europees kampioen werd door in de finale Frankrijk te verslaan, al moest de spits zelf al snel gewisseld worden met een blessure in dat duel. De Portugees speelde in totaal 27 EK-duels en verzamelde daarin een waslijst aan records. Niet gek dus dat iedereen met Ronaldo op de foto wil.

Cristiano Ronaldo zorgt voor hartverwarmend gebaar richting jonge veldbestormer, maar wordt er daarna helemaal gek van Een prachtig moment tijdens Turkije - Portugal. Bij een 0-3 stand stormde er een jonge veldbestormer af op Cristiano Ronaldo. En hoewel veel spelers daar niets van moeten hebben, zorgde Ronaldo juist voor een hartverwarmend gebaar. Later in de wedstrijd kon Ronaldo andere veldbestormers een stuk minder waarderen.

EK-records Cristiano Ronaldo

Meeste deelnames: 6 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

Meeste wedstrijden: 27

Meeste doelpunten: 14

Meeste assists: 7

Gescoord op de meeste verschillende EK's: 5 (2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

Assists gegeven op de meeste verschillende EK's: 5 (2004, 2008, 2016, 2020, 2024)

Gescoord in de meeste verschillende wedstrijden: 10

Meeste minuten gespeeld op het EK: 2333 minuten

Oudste aanvoerder ooit: 39 jaar en 138 dagen

Vriendin van Cristiano Ronaldo straalt als supporter op tribunes tijdens Turkije - Portugal Cristiano Ronaldo speelde zaterdag zijn tweede wedstrijd op het EK 2024. De Portugese superster (39) pakte tegen Turkije een record en deed dat terwijl zijn vriendin vanaf de tribune toekeek. Ook Cristiano Ronaldo junior was in het stadion.

Welke EK-records kan Ronaldo nog breken?

De Portugees heeft dus al een heleboel records in handen, maar kan dit EK er nog een aantal breken of aanscherpen. Als hij in de laatste groepswedstrijd tegen Georgië (of in de knockout-fase) weet te scoren, heeft hij natuurlijk niet meer op vijf, maar zelfs op zes EK's het net weten te vinden.

Met een goal zou hij ook meteen de oudste doelpuntenmaker ooit op een EK worden. Dat record is nu nog in handen van de Oostenrijker Ivica Vastic, die in 2008 scoorde en toen 38 jaar en 257 dagen oud was. Ook kan hij de oudste speler en doelpuntenmaker in een finale worden als Portugal de eindstrijd bereikt. Zijn teamgenoot Pepe kan uiteraard roet in het eten gooien bij deze records.

