Van stralende vriendin tot 'ruzie' met fans: Cristiano Ronaldo blijft in de spotlights bij Portugal op het EK

Cristiano Ronaldo schittert al 20 jaar lang op EK's en ook dit jaar is de legendarische spits opnieuw het middelpunt bij Portugal. Van dolgelukkige fans die het veld op rennen tot zijn stralende vrouw en zoon op de tribune. Hier vind je de opmerkelijkste momenten van en om Cristiano Ronaldo op het EK 2024.

Het EK was nog niet eens begonnen, of de eerste pitch invaders gingen al op zoek naar een knuffel of een handtekening van hun icoon. Stewards grepen nog soft in toen het om een kind ging. Maar toen er meer fans het veld op kwamen, werden zij in nekklemmen van het veld gedragen. Ronaldo zelf kon er wel om glimlachen.

Cristiano Ronaldo belaagd op training Portugal, beveiliging grijpt keihard in Cristiano Ronaldo is weer terug in Europa en dat willen de fans van Portugal maar wat graag vieren. Ze staan weer massaal achter Portugal dit EK en smachten naar een Ronaldo in topvorm. Vrijdag tijdens de training ging het echter mis.

Respect voor Portugal

Ondanks de hevige concurrentie, heeft aanvoerder Cristiano Ronaldo een vaste basisplek bij Portugal. Tijdens het meezingen met A Portuguesa valt het op dat Ronaldo niet keurig op één lijn met zijn teamgenoten staat. Hij staat vaak zijwaarts tijdens het volkslied. Waarom is dat?

Dit is waarom Cristiano Ronaldo anders staat dan zijn teamgenoten tijdens het volkslied van Portugal Cristiano Ronaldo mag dan inmiddels 39 jaar oud zijn, maar toch is hij er gewoon weer bij op het EK. De Portugese wereldster is nog altijd de aanvoerder van het nationale elftal en dus zal hij ook dinsdag weer met de band om zijn arm staan als het volkslied van Portugal klinkt voor het duel tegen Turkije. Ronaldo staat tijdens dat volkslied altijd anders dan zijn teamgenoten, maar waarom eigenlijk?

Samenwerking scheidsrechter

Op het EK is er een nieuwe regel van kracht dat alleen aanvoerders zich tijdens wedstrijden bij de scheidsrechter mogen melden. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Turkije, werden aanvoerders Cristiano Ronaldo en Hakan Calhanoglu door de scheidsrechter bij elkaar geroepen.

"Laten we samenwerken", zei de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer tegen de aanvoerders. "Help me on de andere spelers weg te houden. Anders moet ik kaarten gaan uitdelen."

Scheidsrechter Turkije - Portugal wil samenwerken met Cristiano Ronaldo: 'Je moet me helpen' Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Turkije en Portugal op het EK riep de scheidsrechters de aanvoerders van de teams bij zich. Hij had een belangrijke boodschap voor ze en vroeg om een respectvolle samenwerking.

Jonge fans ontmoeten Ronaldo

Het is altijd bijzonder om een levende legende te ontmoeten. Zo ook voor deze meisjes die mee het veld op mochten met Portugal voorafgaand aan de wedstrijd tegen Turkije. Een van de meisjes kijkt naar Ronaldo en probeert hem aan te raken. Vervolgens kijkt ze met veel ongeloof naar haar vriendinnetje. Zodra de superster hen met een glimlach aankijkt, is het feest compleet. Een dag die ze nooit meer gaan vergeten.

Foto met Cristiano Ronaldo

De pitch invaders tijdens de eerste training van Portugal bleken niet de laatste veldbestormers te zijn van dit EK. Tijdens Portugal - Turkije kwamen er opnieuw Ronaldo-fans het veld op stormen om een foto te scoren met de superster. Een heel jonge supporter werd nog met open armen ontvangen door Ronaldo, maar de tweede veldbestormer had minder geluk.

Cristiano Ronaldo zorgt voor hartverwarmend gebaar richting jonge veldbestormer, maar wordt er daarna helemaal gek van Een prachtig moment tijdens Turkije - Portugal. Bij een 0-3 stand stormde er een jonge veldbestormer af op Cristiano Ronaldo. En hoewel veel spelers daar niets van moeten hebben, zorgde Ronaldo juist voor een hartverwarmend gebaar. Later in de wedstrijd kon Ronaldo andere veldbestormers een stuk minder waarderen.

Tijdens dezelfde veldbestorming werd Goncalo Ramos onderuit gehaald door een beveiliger die achter een van de veldbestormers aan zat. De spits, die achter Ronaldo in de pikorde staat bij Portugal, liep hinkend weg na de tackle van de beveiliger.

Cristiano Ronaldo breekt records

"De wonderen zijn de wereld nog niet uit", klonk het na de wedstrijd Portugal - Turkije. Cristiano Ronaldo ging niet voor eigen succes, zoals we van hem gewend zijn, maar hij gaf een balletje breed aan zijn teamgenoot Bruno Fernandes. Terwijl het een open kans was.

Maar het was niet voor niks. Door deze gulle actie heeft de Portugese superster opnieuw een record op zijn naam staan. Hij heeft nu namelijk ook de meeste assists op EK's ooit. Dit zijn alle EK-records van Ronaldo op een rijtje.

Dit is de waanzinnige lijst aan records van Cristiano Ronaldo op het EK Cristiano Ronaldo zorgde zaterdag maar weer eens voor een record op het EK met zijn assist op de 3-0 van Bruno Fernandes in het duel tussen Portugal en Turkije. De 39-jarige spits is nu de speler met de meeste assists in de EK-historie. Het is voor de Portugees niet zijn eerste EK-record, want hij heeft er inmiddels een heleboel.

Familie Ronaldo op de tribune

Ronaldo heeft miljoenen fans over de hele wereld. Maar tijdens de wedstrijd tegen Turkije, waren ook zijn vriendin Georgina Rodriguez en zoon Cristiano Ronaldo junior gespot op de tribune. Rodriguez is niet de biologische moeder van Ronaldo junior, maar dat maakt haar moederliefde voor hem niet minder. Het is nooit bekend gemaakt wie wél de moeder van het oudste kind van Ronaldo is.

Vriendin van Cristiano Ronaldo straalt als supporter op tribunes tijdens Turkije - Portugal Cristiano Ronaldo speelde zaterdag zijn tweede wedstrijd op het EK 2024. De Portugese superster (39) pakte tegen Turkije een record en deed dat terwijl zijn vriendin vanaf de tribune toekeek. Ook Cristiano Ronaldo junior was in het stadion.

EK voetbal

