Twee voormalig assistkoningen uit de Eredivisie in ruime voorselectie Servië

Servië heeft een voorselectie van 35 spelers bekendgemaakt. Daar zitten onder meer drie zeer ervaren oud-Eredivisiespelers tussen. Ook kan bondscoach Dragan Stojkovic gebruik maken van twee spitsen van naam.

De 35-jarige Dusan Tadic herbergt de meeste interlands in de selectie (106). De creatieveling, die in de Eredivisie talloze goals en assists verzorgde, is ook bij Servië nog een belangrijke kracht. Filip Kostic, die in een weliswaar kortere periode ook ooit de man van de assist was bij FC Groningen, zit ook in de voorselectie. Bij Servië staat hij vaak opgesteld als linkervleugelverdediger.

Ook Nemanja Gudelj is al jaren een vast onderdeel van de Servische selectie. De vroegere speler van onder andere NAC, AZ en Ajax speelt inmiddels als centrale verdediger en heeft al zestig interlands in de benen.

De keuze is reuze in de spits voor Stojkovic. Daar kan hij kiezen uit topscorer aller tijden Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic en Luka Jovic. Mitrovic scoort er ook in Saudi-Arabië lustig op los, terwijl Vlahovic bij Juventus voor de doelpunten heeft gezorgd. Jovic is geen basisspeler bij AC Milan, maar kan niettemin een alleraardigste verhouding tussen zijn aantal goals en gespeelde minuten overleggen.

Servië begint op het EK direct met een wedstrijd tegen een van de topfavorieten, Engeland. Daarna volgen wedstrijden tegen Slovenië en Denemarken. Voordat het los gaat in Duitsland, moet Stojkovic eerst nog negen spelers van zijn voorselectie schrappen.

Voorlopige selectie van Servië voor EK 2024

Keepers

Predrag Rajković (Real Mallorca, SPA)

Vanja Milinković-Savić (Torino, ITA)

Đorđe Petrović (Chelsea, ENG)

Aleksandar Jovanović (Partizan Belgrado, SER)



Verdedigers

Nemanja Gudelj (Sevilla, SPA)

Nikola Milenković (Fiorentina, ITA)

Strahinja Pavlović (Red Bull Salzburg, OOS)

Filip Mladenović (Panathinaikos, GRI)

Miloš Veljković (Werder Bremen, DUI)

Uroš Spajić (Rode Ster Belgrado, SER)

Srđan Babić (Spartak Moskou, RUS)

Strahinja Eraković (Zenit Sint-Petersburg, RUS)

Nemanja Stojić (TSC Backa Topola, SER)

Jan-Carlo Simić (AC Milan, ITA)



Middenvelders

Dušan Tadić (Fenerbahçe, TUR)

Filip Kostić (Juventus, ITA)

Sergej Milinković-Savić (Al Hilal, SAU)

Nemanja Maksimović (Getafe, SPA)

Nemanja Radonjić (Real Mallorca, SPA)

Saša Lukić (Fulham, ENG)

Andrija Živković (PAOK, GRI)

Mijat Gaćinović (AEK Athene, GRI)

Ivan Ilić (Torino, ITA)

Srđan Mijailović (Rode Ster Belgrado, SER)

Lazar Samardžić (Udinese, ITA)

Saša Zdjelar (CSKA Moskou, RUS)

Veljko Birmančević (Sparta Praag, TSJ)

Aleksandar Ćirković (TSC Backa Topola)

Matija Gluščević (Radnički 1923, SER)



Aanvallers

Aleksandar Mitrović (Al Hilal, SAU)

Luka Jović (AC Milan, ITA)

Dušan Vlahović (Juventus, ITA)

Petar Ratkov (Red Bull Salzburg, OOS)

Samed Baždar (Partizan Belgrado, SER)

Mihailo Ivanović (Vojvodina, SER)