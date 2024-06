Zorgen om 'onvoorstelbaar' slecht veld tijdens Nederland - Polen: 'Dat zou balen zijn'

Op het EK voetbal is veel van topniveau, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor de grasmat waar Nederland het zondag op speelt tegen Polen. Het veld in het Volksparkstadion in Hamburg ligt er bijzonder slecht bij. Een dag voor de wedstrijd kon er zelfs niet getraind worden in het stadion.

Dat besloot de UEFA, zodat het veld gespaard kan worden voor de wedstrijd. Nederland trainde sowieso al in Wolfsburg, maar de Polen waren wel van plan om in het stadion te trainen. Dat feest ging niet door. De grasmat kreeg rust zodat het er nog een beetje acceptabel bij ligt.

Zorgen bij Virgil van Dijk

Virgil van Dijk was de avond voor de wedstrijd bezorgd over de staat van het veld. Hij vergeleek het veld in Hamburg met de grasmat in Frankfurt, waar Oranje eerder dit jaar oefende tegen Duitsland. Daar kwam de bovenlaag van het veld snel los, weet Van Dijk nog. "Dat zou balen zijn. Maar goed, beide elftallen krijgen daarmee te maken", vindt de aanvoerder tijdens de persconferentie. "We zullen er mee moeten dealen."

'Onbegrijpelijk'

In het Nederlandse kamp zijn er dus zorgen over het veld. Ook journalist Mikos Gouka is in de AD Voetbalpodcast fel. "Ik begrijp er helemaal niks van. Maandenlang moeten ze er voor geprepareerd zijn en dan is zo'n grasmat niet goed. Het zou onvoorstelbaar zijn."

Vermoedelijke opstelling

Nederland speelt zondagmiddag om 15.00 uur tegen Polen de eerste wedstrijd op het EK. Bondscoach Ronald Koeman wilde de dag van te voren weinig weggeven, maar gaf eerder al tussen de regels wat hints. De vermoedelijke opstelling zal weinig afwijken van de laatste oefeninterland tegen IJsland. Daarmee start Koeman met een redelijk onervaren middenveld.

