Uitzinnig PSV viert feest na officieuze titel: Johan Bakayoko maait het gras, Peter Bosz op de schouders

PSV is na de galavoorstelling bij sc Heerenveen officieus kampioen. De Eindhovenaren waren oppermachtig en boekten de grootste uitzege ooit in de Eredivisie: 0-8. Hoewel de titel nog niet definitief binnen is, barstte er na afloop al een groot feest los bij de spelers en staf van PSV.

Feyenoord kan nog op hetzelfde puntenaantal komen als PSV, maar gezien het enorme verschil in doelsaldo is het haast onmogelijk dat de Rotterdammers de koppositie nog overnemen. Dat verschil werd door de 8-0 zege van PSV in Heerenveen nog een stukje groter. Genoeg reden om alvast het titelfeest te vieren en dat deden de spelers, staf en supporters van de Eindhovenaren.

PSV officieus kampioen na galavoorstelling in Heerenveen, definitieve feest moet nog wachten PSV heeft niets aan het toeval overgelaten in Heerenveen. Het moest zelf winnen om de beste kans op het kampioenschap te hebben en dat hebben ze gedaan. PSV liet werkelijk waar niets heel van sc Heerenveen en besloot de wedstrijd al in de eerste helft met vijf goals. Het werd liefst 0-8 in Friesland. De Eindhovenaren zou definitief kampioen zijn bij een misstap van concurrent Feyenoord, maar dat kwam er niet van. PSV is wel officieus kampioen.

Dat deden ze dan ook volop. De spelers vierden het feest met de meegereisde supporters en dansten erop los. Coach Peter Bosz, die voor het eerst in zijn carrière landskampioen gaat worden, werd op de schouders genomen. Dat deed de trainer overigens ook voor de prestaties van zijn spelers. "Ik heb in de rust alleen maar staan klappen", zei Bosz tegen ESPN na afloop.

Peter Bosz wordt op de schouders genomen. © ANP

De grasmeester in Heerenveen kwamen na het duel gelijk het veld op om de mat weer lekker kort te maaien, maar kregen daarbij hulp van een uitzinnige Bakayoko. De Belg voelde zich niet te groot om even te helpen en reed zelf ook rond met een grasmaaier.

Definitief kampioen?

PSV kan later op de donderdag ook definitief kampioen worden, maar is dan wel afhankelijk van het resultaat van concurrent Feyenoord. Als de Rotterdammers niet winnen van Go Ahead dan is PSV voor de 25e keer landskampioen.