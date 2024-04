Feyenoord heeft tweede Champions League-ticket definitief binnen na zege op Go Ahead, PSV officieel nog geen kampioen

Feyenoord speelt komend seizoen opnieuw in de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers wonnen donderdagavond het uitduel bij Go Ahead Eagles en kunnen de tweede plaats niet meer ontgaan. Het werd in Deventer 1-3, waardoor PSV nog even moet wachten om officieel landskampioen te worden.

Feyenoord staat tweede in de Eredivisie, met voorafgaand aan deze speelronde negen punten achterstand op koploper PSV. In theorie zijn de Eindhovenaren nog te achterhalen, maar dat is nagenoeg onmogelijk. Als Feyenoord punten verspeelde in Deventer, dan was het kampioenschap definitief binnen voor de Brabanders. Zij wonnen eerder op de avond met liefst 0-8 bij SC Heerenveen

Zelf wilde Feyenoord uiteraard natuurlijk dolgraag winnen van Go Ahead Eagles, dat achtste staat. Bij een overwinning of gelijkspel zou de ploeg van Arne Slot zich plaatsen voor de hoofdfase van de Champions League. Niet alleen dat, maar ook een mogelijk vertrek van de trainer naar Liverpool was voorafgaand van het duel een belangrijk onderwerp van gesprek.

De start van het duel was stroef, maar de eerste kans voor Feyenoord was wel meteen raak. Luka Ivanusec schoot vanaf de rand van de zestien hard tegen de onderkant van de lat, maar via Go Ahead Eagles-keeper Jeffrey de Lange rolde de bal alsnog traag over de lijn: 0-1. Niet veel later mocht de Kroaat wel alle felicitaties in ontvangst nemen, want in de 33e minuut rondde de buitenspeler een Feyenoord-aanval knap en doeltreffend af.

Spanning terug

Go Ahead moest de twee tikken even verwerken, maar kreeg vlak voor rust weer een sprankje hoop. Oliver Edvardsen bracht de spanning in de wedstrijd helemaal terug, meteen daarna zochten beide ploegen de kleedkamers op: 1-2.

De Deventenaren hadden halverwege de tweede helft een sterke fase, nadat Feyenoord eerst wat kansen op de derde treffer verprutste. De 1-3 kwam er uiteindelijk wel. Calvin Stengs vond Ayase Ueda met een prachtige pass en de Japanner trof doel. Daarmee was het duel beslist.

Door de overwinning van Feyenoord is het zeker van de groepsfase van de Champions League. Nederland wordt in de vernieuwde opzet door PSV en Feyenoord vertegenwoordigd. De nummer drie van de Eredivisie stroomt in in de voorrondes.