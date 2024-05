Zo harkt PSV miljoenen binnen met dank aan het geweldige kampioensjaar

PSV is kampioen van Nederland geworden, dat was al weken geen verrassing meer maar is nu officieel. De club uit Eindhoven ontving dit jaar weer miljoenen euro's, maar niet door het kampioenschap zelf. Geld voor de titel krijg je namelijk niet, wél via onder meer tv-gelden.

De kampioen van Nederland krijgt geen 'prijzengeld'. Het geld in de Eredivisie wordt verdeeld op basis van tv-gelden en daar krijgt PSV 9,5 miljoen euro van. Het totale bedrag van de tv-gelden is 83,7 miljoen euro. Nummer één op de lijst is Ajax met 10,5 miljoen euro. PSV kruipt volgend jaar naar de bovenste plaats en zal dan dus het meeste geld incasseren. PSV profiteert dus pas later van de titel.

Champions League

In de Champions League heeft PSV het tot en met de achtste finales geschopt waarin Borussia Dortmund uiteindelijk te sterk bleek. Daarmee waren de eerste kwartfinales sinds 2007 helaas te hoog gegrepen. Wel kwam er via het miljardenbal erg veel geld in het laatje in Eindhoven. In totaal kon de financiële man bij PSV €34.440.000 bijschrijven dankzij de prestaties in de Champions League.

Grotere waarde gecreëerd

PSV is op meerdere vlakken gebruik aan het maken van het succes van dit seizoen. Spelers groeien in waarde, maar de club ook. Zo wil de club het stadion gaan uitbreiden, aangezien de vraag naar tickets steeds meer toeneemt. Dat zal weer voor meer geld zorgen, waar PSV dus ook weer van profiteert.

De waarde van de selectie stijgt ook enorm. Johan Bakayoko, waarvan iedereen verwacht dat hij weg gaat in de zomer, kan voor een lekker bedrag weg. Ter illustratie: begin dit seizoen had Bakayoko een transferwaarde van 10 miljoen euro op transfermarkt.com, die waarde staat nu op 40 miljoen.

Kampioenschap PSV

PSV heeft een ontzettend lekker seizoen gedraaid in de Eredivisie met maar één verliespartij in alle wedstrijden tot nu toe. Het was de enige club in Nederland die overleefde in de Champions League en scoorde verreweg het meest van alle clubs in Nederland. Peter Bosz heeft met het kampioenschap zijn eerste 'echte' prijs te pakken zoals hij het zelf noemde. Hij pakte al de Johan Cruijff Schaal maar vond dat niet zijn prijs, omdat het was voortgeborduurd op de prestaties van de vorige trainer.

PSV staat in meer rijtjes op één. Ook in het topscorersklassement is een PSV'er bovenaan te zien. De aanvoerder, Luuk de Jong, heeft ook de topscorerstitel voor het grijpen. Hij scoorde aan de lopende band en vecht tot het laatst om de titel met Vangelis Pavlidis van AZ. Beide spitsen staan op 27 treffers.