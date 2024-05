Uitzinnige vreugde in Eindhoven: PSV knokt zich op zenuwslopende middag naar 25ste landstitel

PSV heeft het geflikt: het 25e kampioenschap in de historie van de club is binnen. Makkelijk ging het allemaal niet tegen Sparta, maar daar zal niemand wakker van liggen. Het feest in Eindhoven is losgebarsten na de 4-2-overwinning op Sparta. Het succesteam van Peter Bosz heeft hem de eerste grote titel in zijn carrière bezorgd, PSV heeft nu nog maar één record om op te jagen: de beste kampioen van Nederland worden.

"Singing Fritsje Philips, we worden kampioen", werd al bijna het hele jaar gezongen in het Philips Stadion maar deze zondag 5 mei nét ietjes harder dan normaal. PSV heeft haar 25e landstitel binnen. Alles en iedereen in Eindhoven keek reikhalzend uit naar deze dag. De dag dat PSV voor het eerst in acht jaar weer een kampioenschap kon vieren.

"Kampioenswedstrijden zijn vaak baggerwedstrijden", zei Peter Bosz vlak voor de wedstrijd. Hij had zijn spelers een aantal dagen vrijgegeven om bepaalde zaken te regelen, voordat ze volledig de focus op de wedstrijd tegen Sparta zouden leggen. Want alleen met die vole focus kan je een baggerwedstrijd voorkomen. Hij had een behoorlijk vooruitziende blik want het begin was niet om over naar huis te schrijven van PSV.

Hans van Breukelen mag PSV de schaal uitreiken bij kampioenschap: 'Dat maakt het extra speciaal' Wanneer PSV kampioen wordt, dan zal Hans van Breukelen de schaal uitdelen aan de Eindhovenaren. Zelfs was de oud-doelman zes keer de beste in de Eredivisie. Zondag moet het voor PSV gebeuren tegen Sparta.

Sparta krijgt het hele stadion stil

De schrik zat er gelijk goed in bij iedereen in het Philips Stadion. PSV begon erg zenuwachtig en Sparta kwam brutaal op voorsprong binnen tien minuten. Saïd Bakari gaf Malik Tillman een akka-panna en stuurde Metinho de zestien in die hard langs Benítez schoot. Even viel het stil in het stadion, dit was precies waar niemand in Eindhoven op hoopte. Peter Bosz maakte zich gedurende de eerste helft enorm druk langs de kant, hier had hij voor gewaarschuwd.

PSV kon snel de rug rechten, want in de negentiende minuut frommelde Jerdy Schouten de bal richting de paal uit een corner. Via via vloog de bal erin en stond het weer gelijk in Eindhoven. De tribunes waren opgelucht en zongen hun kelen schor: 'We worden kampioen', durfden ze weer te zingen.

Groot feest in Eindhoven na kampioenschap PSV, fans zingen massaal hun favoriete liedjes PSV heeft zondag de 25e landstitel gewonnen en dat zorgt voor vreugde in Eindhoven. De binnenstad liep al vroeg vol en de fans vieren een groot feest.

Spectaculair maar zenuwachtig duel

Johan Bakayoko kon even later PSV weer op voorsprong brengen na geweldig werk van Luuk de Jong. De wedstrijd bleef op en neer gaan, want ineens kwam Sparta weer op gelijke hoogte na een schot van Koki Saito die via het hoofd van Olivier Boscagli in de kruising belandde. Zo was er in de eerste helft nog geen sprake van een galavoorstelling maar wel een spectaculaire wedstrijd. De zenuwen waren door het heel stadion voelbaar.

Kampioenenlied

Lang bleef de 2-2 stand staan, ook in de tweede helft bleven beide ploegen namelijk lang in evenwicht. Pas in de 68e minuut durfde het Philips Stadion echt een feest te vieren. Olivier Boscagli had de bevrijdende 3-2 gescoord uit een geniale vrije trap van Joey Veerman en de supporters riepen op om op te staan voor de kampioen.

Kind van de club beslist de wedstrijd

De kampioenenliederen zouden ook niet meer stoppen met klinken door het stadion. De supporters geloofden het wel: dit kon niet meer misgaan. Jordan Teze, kind van de club, besliste de wedstrijd en scoorde de 4-2, een beter moment had hij zich niet kunnen bedenken. De speler die een tattoo van het kampioenschap op zijn borst gaat zetten was geëmotioneerd. Het feestje dat na de galavoorstelling in Heerenveen al voorzichtig gestart was, kan hervat worden in Eindhoven.