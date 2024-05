Trainer Peter Bosz kreeg gelijk: kampioenswedstrijd van PSV was bagger (maar wat geeft het)

PSV is zondag voor de 25ste keer in de historie kampioen van Nederland geworden. In de wedstrijd tegen Sparta was een punt genoeg, maar de fans verwachtten een galavoorstelling zoals in Heerenveen. Dat werd het niet, Sparta ging namelijk niet zomaar liggen.

Vooraf liet Peter Bosz al weten te vrezen voor een slechte wedstrijd van zijn ploeg. Kampioenswedstrijden zijn vaak bagger, zo zei de PSV-trainer. Iedereen was en is al bezig met het feest en niet met goede voetbal dat de ploeg al het hele seizoen laat zien. Dat was eraan af te zien in de eerste helft.

'Lachwekkend wat we lieten zien'

Na afloop kon Bosz het ook weer niet laten om ook kritiek te leveren, terwijl het feest om hem heen al volop was losgebarsten. "Dit was de slechtste wedstrijd van het seizoen, maar we scoren vier keer. Dat is PSV dit seizoen." Maar voor Bosz is dat niet genoeg. "Fans komen voor mooi voetbal naar het stadion. Het was af en toe lachwekkend wat we lieten zien. Al dat balverlies, moet wel door de zenuwen komen. Anders kan ik het niet beredeneren."

Peter Bosz plotseling in tranen tijdens titelfeest PSV: 'Hij hoort hierbij te zijn' Trainer Peter Bosz was zondagmiddag emotioneel toen het ging over de landstitel die hij met PSV haalde. Hij stond eerst als trainer en analist ESPN te woord, maar ineens brak Bosz toen het ging over zijn staf ging.

Sparta was brutaal en gooide al heel vroeg roet in het Eindhovense eten. Binnen acht minuten bracht het PSV aan het bibberen met de 0-1. PSV was gespannen en geen schim van de ploeg die het de afgelopen maanden was. Wat dat betreft kwamen de woorden van Bosz meteen uit: het werd een baggerwedstrijd. Vanuit PSV kant dan vooral, want voor de neutrale toeschouwer was het best aardig.

Brutaal Sparta boort PSV razendsnel eerste record door de neus in kampioenswedstrijd Het spektakelstuk in Eindhoven kost PSV minimaal één record. Na een half uur spelen is de stand in de mogelijke kampioenswedstrijd met Sparta 2-2. En die tegendoelpunten zijn duur voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Na rust ging Sparta dan wel weer 'braaf' liggen. Maar dat gebeurde wel pas toen Bosz een veelgeprezen wissel toepaste. Hij zette Jerdy Schouten in de verdediging voor meer voetbal op het veld en dat resulteerde in de bevrijdende 3-2 en 4-2, waardoor PSV kampioen werd.

Uitzinnige vreugde in Eindhoven: PSV knokt zich op zenuwslopende middag naar 25ste landstitel PSV heeft het geflikt: het 25e kampioenschap in de historie van de club is binnen. Makkelijk ging het allemaal niet tegen Sparta, maar daar zal niemand wakker van liggen. Het feest in Eindhoven is losgebarsten na de 4-2-overwinning op Sparta. Het succesteam van Peter Bosz heeft hem de eerste grote titel in zijn carrière bezorgd, PSV heeft nu nog maar één record om op te jagen: de beste kampioen van Nederland worden.

Opstellingen PSV - Sparta Rotterdam

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.



Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Vriends, Eerdhuijzen, Van der Kust; Metinho, De Guzmán; Neghli, Clement, Saito; Lauritsen

Schaal is gearriveerd

Inmiddels is ook het belangrijkste object van de zondag in Eindhoven gearriveerd: de kampioensschaal. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen kwam met de schaal aan in het stadion en mocht uiteraard voor iedereen poseren voor de traditionele plaatjes.