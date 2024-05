RKC pakt met vijfklapper volle buit in Almelo en zet druk vol op Excelsior én een beetje op Heracles

RKC heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Brabantse ploeg deelde een pak slaag uit in Almelo en versloeg Heracles met liefst 5-0. Nu moet ook die club zelfs nog een beetje vrezen voor de nacompetitie.

RKC is in een fel gevecht verwikkeld met Excelsior om plek 16 in de Eredivisie te ontlopen. Die plek betekent over drie weken deelname aan de play-offs om promotie/degradatie met de Keuken Kampioen Divisie-clubs. Door de 5-0 zege in Almelo wipt RKC weer over Excelsior heen naar de veilige plek 15.

Degradatiestrijd

In Almelo scoorde David Min een hattrick en tussendoor maakten ook Juriën Gaari en Shawn Adewoye nog Waalwijkse goals. Door de dikke zege kruipt RKC ook nog eens richting nummer 14 Heracles. De achterstand op die ploeg is ook nog maar 4 punten met nog 2 duels te gaan. Excelsior speelt maandagavond tegen NEC en kan ook nog de aansluiting vinden bij RKC en Heracles.

In de volgende speelronde moet Heracles ook nog eens op bezoek bij Excelsior en sluit de ploeg uit Almelo de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. RKC speelt nog thuis tegen PEC Zwolle en uit bij kampioen PSV.